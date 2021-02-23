Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Прыгуны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Шахт Кинотеатры Монитор Максимум

Монитор Максимум

Шахты
Адрес
г. Шахты, Красный Шахтер, 78а, ТРЦ «Максимум», 4 этаж
Показать на карте
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном

Сеть

Монитор
ТРК
Расположен в ТРЦ «Максимум»

О кинотеатре

Кинотеатр «Монитор Максимум» в городе Шахты расположен на 4 этаже ТРК «Максимум» — крупнейшем центре шопинга и развлечений для горожан и жителей пригородных поселков. Открыт в июне 2014 года. Принадлежит сети кинотеатров «Монитор».

Это современный 6-ти зальный мультиплекс, оборудованный широкоформатными антибликовыми экранами и передовой кинопроекционной и звуковой техникой, системой климат-контроля. Фильмы демонстрируются в формате 2D и 3D. Общая вместимость кинозалов — 589 зрителей. Имеется вместительный премьерный зал и «люксовый» Relax-зал на 54 места. Каждый зал отличается стильным интерьером, кресла для зрителей удобные, на последних рядах места Love.

В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа. Стоимость билетов доступна для широкой аудитории.
Посетители кинотеатра «Монитор Максимум» на плазменных панелях в фойе могут посмотреть трейлеры кинофильмов из текущего репертуара, а также анонсы ожидаемых кинолент. После сеанса можно отлично отдохнуть в кафе или ресторане, для маленьких гостей имеется детская игровая зона.

В кинотеатре также проводятся различные праздники и мероприятия: киновечеринки, выставки, специальные акции, детские утренники.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Монитор Максимум» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Есть сканнер билетов
VIP
Диваны
Парковка
8.4 Оцените
20 голосов
Билеты от 300 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Монитор Максимум
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
21:25 от 470 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:00 от 470 ₽ ...
Драники
Драники
Сегодня 2 сеанса
20:00 от 470 ₽ 21:45 от 470 ₽ ...
К себе нежно
К себе нежно
Сегодня 2 сеанса
14:20 от 420 ₽ 20:30 от 470 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Татьяна Кольцова 23 февраля 2021, 15:11
Пришли 23 февраля 2021 в районе двух часов дня с семьёй в данный кинотеатр. Подошли к кассе, кассир Ольга разговаривала по хамски, на вопросы… Читать дальше…
Эмма Сергеева 3 ноября 2018, 17:36
30 марта этого года ходили на фильм, но посмотреть не удалось. В связи с пожаром в Кемерово бы проведены профилактические работы по эвакуации из… Читать дальше…
Отзывы Написать отзыв
20 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Скидки в кинотеатре
Специальное предложение в кинобаре!

Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.

Специальные предложения Школьникам Студентам Пенсионерам
Пушкинское комбо

Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».

Специальные предложения Школьникам Студентам
Бонусные карты

​Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.

Владельцам карт
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Шахт
Новости кинотеатра Новости кинотеатра в нашем канале Телеграм
Сеть кинотеатров «Монитор» разыгрывает отдых в «Роза Хутор»
Сеть кинотеатров «Монитор» разыгрывает отдых в «Роза Хутор» В кинотеатрах сети «Монитор» стартует спецпроект «Киноманьяки», участники которого могут выиграть недельный тур на двоих в «Роза Хутор» и другие призы. Акция
Написать
14 сентября 2017 15:37
Все новости кинотеатра

Фильмы в кинотеатре Монитор Максимум

Сегодня 7 Завтра 8 пн 9 вт 10 ср 11
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
21:25 от 470 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:00 от 470 ₽
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
20:00 от 470 ₽ 21:45 от 470 ₽
Полное расписание и билеты
Царевна-лягушка 2
Царевна-лягушка 2
2026, Россия, семейный, фэнтези
Новая тёща
Новая тёща
2025, Россия, комедия, семейный
Тюльпаны
Тюльпаны
2026, Россия, комедия
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
К себе нежно
К себе нежно
2026, Россия, мелодрама, комедия
Наследник
Наследник
2025, Франция / Великобритания / США, комедия, драма, триллер
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
МУЛЬТ в кино. Выпуск №192. Друзья из сказки
2026, Россия, анимация
Кутюр
Кутюр
2025, США, драма, мелодрама
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
41 год лежал в закромах: почему стоит посмотреть фильм 1985 года Стивена Кинга «Серебряная пуля»
Если нет подписки на стриминги: сериал «Камбэк» с Петровым покажут по ТВ в марте — какой канал включать и когда
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
Этой фразой из «Мастера и Маргариты» мужчины 20 лет оправдывают свои загулы: а Воланд имел в виду совсем другое
Османский лев влюбился в натуральную овцу: «Сумерки» от Netflix оказались полным провалом
«Аватаров» 4 и 5 могут заменить книгами: Кэмерон готов отменить сиквелы и раскрыть финал франшизы хоть завтра
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Даже фильмы «Оно» не заходили так далеко: «Добро пожаловать в Дерри» рушит все правила — пилот сделал Пеннивайза еще безжалостнее
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше