Кинотеатр «Монитор Максимум» в городе Шахты расположен на 4 этаже ТРК «Максимум» — крупнейшем центре шопинга и развлечений для горожан и жителей пригородных поселков. Открыт в июне 2014 года. Принадлежит сети кинотеатров «Монитор».
Это современный 6-ти зальный мультиплекс, оборудованный широкоформатными антибликовыми экранами и передовой кинопроекционной и звуковой техникой, системой климат-контроля. Фильмы демонстрируются в формате 2D и 3D. Общая вместимость кинозалов — 589 зрителей. Имеется вместительный премьерный зал и «люксовый» Relax-зал на 54 места. Каждый зал отличается стильным интерьером, кресла для зрителей удобные, на последних рядах места Love.
В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа. Стоимость билетов доступна для широкой аудитории.
Посетители кинотеатра «Монитор Максимум» на плазменных панелях в фойе могут посмотреть трейлеры кинофильмов из текущего репертуара, а также анонсы ожидаемых кинолент. После сеанса можно отлично отдохнуть в кафе или ресторане, для маленьких гостей имеется детская игровая зона.
В кинотеатре также проводятся различные праздники и мероприятия: киновечеринки, выставки, специальные акции, детские утренники.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Монитор Максимум» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Успей забрать своё! Специальное предложение для школьников, студентов и пенсионеров - попкорн и напиток по выгодной цене! Смотрите фильмы в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Комбо для школьников студентов и пенсионеров : попкорн V32 (сладкий /солёный), напиток в асс. 0,4 л. Предложение действует по будням с 9:00 до 18:00 при предъявлении студенческого билета или пенсионного удостоверения. В случае возникновения сомнений в возрасте школьника сотрудник кинобара имеет право попросить предоставить документ, удостоверяющий личность и возраст школьника.
Смотрите фильмы по Пушкинской карте в кинотеатрах сети «Монитор» и покупайте комбонабор в кинобарах! Предъяви Пушкинскую карту – купи по спеццене попкорн V32 (сладкий /солёный) и напиток в асс. 0,4 л! Скидка предоставляется при предъявлении Пушкинской карты либо кинобилета, купленного по Пушкинской карте в кинотеатре сети «Монитор».
Зачем нужна бонусная карта? С помощью бонусной карты сети кинотеатров МОНИТОР можно: накапливать бонусы - до 25% от суммы каждой покупки билетов в кассе кинотеатра; покупать билеты в кассе кинотеатра по специальной цене - оплачивать до 50% стоимости билетов, используя накопленные бонусы. Стоимость бонусной карты - 200 рублей. Приобрести бонусную карту можно в кассе кинотеатра.