Кинотеатр «Монитор Максимум» в городе Шахты расположен на 4 этаже ТРК «Максимум» — крупнейшем центре шопинга и развлечений для горожан и жителей пригородных поселков. Открыт в июне 2014 года. Принадлежит сети кинотеатров «Монитор».

Это современный 6-ти зальный мультиплекс, оборудованный широкоформатными антибликовыми экранами и передовой кинопроекционной и звуковой техникой, системой климат-контроля. Фильмы демонстрируются в формате 2D и 3D. Общая вместимость кинозалов — 589 зрителей. Имеется вместительный премьерный зал и «люксовый» Relax-зал на 54 места. Каждый зал отличается стильным интерьером, кресла для зрителей удобные, на последних рядах места Love.

В репертуаре — популярные фильмы российского и зарубежного кинематографа. Стоимость билетов доступна для широкой аудитории.

Посетители кинотеатра «Монитор Максимум» на плазменных панелях в фойе могут посмотреть трейлеры кинофильмов из текущего репертуара, а также анонсы ожидаемых кинолент. После сеанса можно отлично отдохнуть в кафе или ресторане, для маленьких гостей имеется детская игровая зона.

В кинотеатре также проводятся различные праздники и мероприятия: киновечеринки, выставки, специальные акции, детские утренники.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Монитор Максимум» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.