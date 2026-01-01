Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Шахт
Подборки фильмов в прокате
Собрали топ самых ожидаемых фильмов этого марта
10 фильмов
Ужасы перед сном
1 фильм
Российское кино
11 фильмов
Самые ожидаемые фильмы
24 фильма
Остросюжетное кино!
15 фильмов
Порадуй ребенка: лучшие фильмы для детей
8 фильмов
Фильмы для романтического свидания!
6 фильмов
Псс.. Хочешь немного посмеяться? Самые смешные фильмы в прокате
13 фильмов
Напугай меня! Лучшие фильмы ужасов в прокате
8 фильмов
Основано на реальных событиях
8 фильмов
Наше кино!
25 фильмов
Рейтинги фильмов
Премьеры, которые ждут в прокате, топ фильмов по годам и жанрам, единый рейтинг всех фильмов.
Самые ожидаемые фильмы
742
Мальчик и птица
26 марта 2026
483
Твое сердце будет разбито
26 марта 2026
158
Домовенок Кузя 2
19 марта 2026
86
Мстители: Доктор Дум
17 декабря 2026
69
Дом, который построил Джек
23 апреля 2026
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
8.9
Я ругаюсь
8.9
Мой дед
8.9
Вальс со смертью
Топ 1000 лучших фильмов
9.6
Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined
9.1
Stray Kids: The dominATE Experience
9.1
Побег из Шоушенка
9.1
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
9.0
Monsta X: Connect X in Cinemas
Мясников сам работал как в «Больнице Питт»: «В сериале все передано блестяще»
Если понравился «Хрустальный», не пропустите: 6 марта стартовал сериал «На льду» — вот график выхода всех 9 серий
В этом фильме Андреасяна сыграл Эдриан Броуди, но не помогло: на RT у провального боевика всего 13%
География советского кино: вспомните, где происходило действие 5 легендарных фильмов (тест для истинных знатоков)
Сол — в сырой земле, Скайлер — в петле: 8 финалов «Во все тяжкие», которые так и не рискнули снять
Был «Жестокий романс», а стал «Деревенский»: Гузеева появится в «Простоквашино» – вот когда покажут серию с первым женским камео
«А цветы пропадают» – как и те, кто невнимательно смотрел фильмы СССР: вспомните 5 кинолент по цитатам о букетах
Спасибо, что не Иван: Янковский-старший получил роль Достоевского — одни приятно удивлены, другие в недоумении
«Врата Штейна» на минималках: «Союзмультфильм» выпустил научпоп-мультик для юных зрителей — любители «Гравити Фолз» оценят
Забываем «Чернобыль» от HBO: от «Полураспада» Okko у критиков пошли мурашки по телу
Отстоял честь СССР: вот что ответил Высоцкий на провокацию журналиста из США
