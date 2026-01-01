Рейтинг кинотеатров Хабаровска

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Холоп 3»
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1
Космопорт
Краснореченская, 102/3
1 отзыв
2
Гигант
ул. Муравьева-Амурского, 19
1 отзыв
3
FourRoom
ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
4
Атмосфера
ул. Суворова, 25
3 отзыва
5
Дружба
ул. Амурский бульвар,56А
6
Голливуд
ул. Тургенева, 46
7
Оскар
Восточное ш., 41, БЦ «Золотые башни»
8
М-Синема
Ленинградская улица, д. 28(И)
9
МКЦ Амурский утес
ул. Шевченко, 15
10
Маджестик
Карла Маркса, 76
11
Фабрика грез
ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
12
Премьер
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
9 отзывов
13
Синема 9
ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
1 отзыв
14
Совкино
ул. Муравьева-Амурского, 34
1 отзыв
15
Хабаровск
ул. Стрельникова, 4
Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так
Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем
Выглядит как магия, стоит копейки: после этой смеси и 30 минут ожидания мой унитаз сверкает так, что хочется надеть солнечные очки
Netflix по глупости слил хит в духе Стивена Кинга — сериал закрыли после первого сезона, хотя зрители влепили 7,5 балла
Эти сериалы считали хитами и сокровищем 10 лет назад, но никто не ожидал, что один из них от Netflix останется №1 даже в 2026-м
«Лучше бы "Первый отдел" на повтор поставили, а то это просто стыд»: зрители разнесли в пух и прах этот свежий детектив НТВ за ляпы
Пересмотреть это «сокровище» от HBO — все равно что заново влюбиться: с каждым сезоном круче, и 8,1 на IMDb заслужены
Есть Брагин и Шибанов, а есть... Макаров и корги Трюфель: стоит ли смотреть новый детектив Wink «Крайние меры» ( или 32 серии это все-таки перебор)
Кто тут главный знаток советского кино? Вы? Докажите в тесте: вспомните 5 фильмов по кадрам с пионерами
Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова
«Алло, Галочка, ты не пройдешь!» Тест на знание фильмов с советской Бардо — Натальей Кустинской
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