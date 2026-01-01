Рейтинг кинотеатров Хабаровска

Советское молоко прокисало за пару дней, зато сейчас стоит неделями: думали, в СССР было качество лучше? Как бы не так

Даже в пустынные 50+ чувствуют себя комфортно: почему бедуины носят только черное, хотя оно греется под солнцем

Выглядит как магия, стоит копейки: после этой смеси и 30 минут ожидания мой унитаз сверкает так, что хочется надеть солнечные очки

Netflix по глупости слил хит в духе Стивена Кинга — сериал закрыли после первого сезона, хотя зрители влепили 7,5 балла

Эти сериалы считали хитами и сокровищем 10 лет назад, но никто не ожидал, что один из них от Netflix останется №1 даже в 2026-м

«Лучше бы "Первый отдел" на повтор поставили, а то это просто стыд»: зрители разнесли в пух и прах этот свежий детектив НТВ за ляпы

Пересмотреть это «сокровище» от HBO — все равно что заново влюбиться: с каждым сезоном круче, и 8,1 на IMDb заслужены

Есть Брагин и Шибанов, а есть... Макаров и корги Трюфель: стоит ли смотреть новый детектив Wink «Крайние меры» ( или 32 серии это все-таки перебор)

Кто тут главный знаток советского кино? Вы? Докажите в тесте: вспомните 5 фильмов по кадрам с пионерами

Пока все смотрели «Невского» и «Первый отдел», эти 4 детектива остались в тени, а зря: интриг в них ничуть не меньше, чем у Брагина, Семенова и Шибанова