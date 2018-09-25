Кинотеатр «Атмосфера» находится в густонаселенном жилом районе «Южный» на 3-м этаже в ТРЦ «Южный парк».

Это 3-х зальная киноплощадка, отвечающая современным требованиям к комфортности и экологичности залов и к качеству кинопоказа. Общая вместимость кинотеатра — 711 зрителей. Каждый зал имеет свое название: «Солнце», «Море», «Луна».

В кинотеатре установлены эргономичные кресла, система климат-контроля, отличная акустика. Используется кинооборудование от лучших мировых брендов, звуковая система «Dolby Surround 5.1», перламутровые экраны «Perlux». Фильмы демонстрируются как в формате 2D, так и в популярном 3D по технологии XpanD .

На одном этаже с кинотеатром «Атмосфера» в Хабаровске имеется большая развлекательная зона: игровые автоматы, боулинг на 18 дорожек, бильярдный клуб на 14 столов, роллердром; бары и кафе, детский лабиринт.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Атмосфера» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.