Киноафиша Хабаровска Кинотеатры Атмосфера

Атмосфера

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Суворова, 25
Показать на карте
Телефон

+7(4212) 460-222 / единая справочная

Позвонить
О кинотеатре

Кинотеатр «Атмосфера» находится в густонаселенном жилом районе «Южный» на 3-м этаже в ТРЦ «Южный парк».

Это 3-х зальная киноплощадка, отвечающая современным требованиям к комфортности и экологичности залов и к качеству кинопоказа. Общая вместимость кинотеатра — 711 зрителей. Каждый зал имеет свое название: «Солнце», «Море», «Луна».

В кинотеатре установлены эргономичные кресла, система климат-контроля, отличная акустика. Используется кинооборудование от лучших мировых брендов, звуковая система «Dolby Surround 5.1», перламутровые экраны «Perlux». Фильмы демонстрируются как в формате 2D, так и в популярном 3D по технологии XpanD .

На одном этаже с кинотеатром «Атмосфера» в Хабаровске имеется большая развлекательная зона: игровые автоматы, боулинг на 18 дорожек, бильярдный клуб на 14 столов, роллердром; бары и кафе, детский лабиринт.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Атмосфера» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
Игровая зона
Диваны
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре Атмосфера
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
19:05 от 500 ₽ ...
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 2 сеанса
21:00 от 500 ₽ 23:25 от 400 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
21:15 от 500 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
23:40 от 400 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Клара Шутилова 25 сентября 2018, 02:39
Решили сходить в кинотеатр Атмосфера 24 сентября на фильм Кин на ночной сеанс в 01.15, приехав в кинотеатр нас возле входа встретила девушка… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 27 сентября 2018, 14:59
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв, мы передали его в кинотеатр, ждем ответа от коллег.
Отзывы Написать отзыв
Фильмы в кинотеатре Атмосфера

Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
19:05 от 500 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:00 от 500 ₽ 23:25 от 400 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
21:15 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
