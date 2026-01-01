Скидки в кинотеатрах Хабаровска

Почетные будни / Гигант Специальная цена от 100 до 150 руб. действует для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, зрителей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Пожалуйста, для предоставления скидки не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его кассе до оплаты билета. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет: *Пенсионное свидетельство *Справка пенсионера * Пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих *Паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам – от 60 лет, мужчинам - от 65 лет) *Свидетельство ветерана труда *Удостоверение по инвалидности *Удостоверение многодетной семьи.

Кино за рубль! / Гигант Для молодых людей в возрасте до 23 лет включительно, все сеансы по средам – 1 рубль за 1 минуту. Стоимость билета зависит от продолжительности фильма, включая трейлеры и ролики, и округляется до десятков в большую сторону. Стоимость билета не может быть дешевле 100 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении паспорта или студенческого билета. На 1 документ = 1 скидка, т.е. один билет со скидкой. На кинофильмы, находящиеся под меморандумом кинокомпаний, условия акции не распространяются, а действует скидка 50 рублей. Администрация кинотеатра может по своему усмотрению отменять скидки или устанавливать фиксированные.

Скидка для студентов / М-Синема Скидка 15% для студентов по будням с понедельника по среду.

Социальная цена / М-Синема Фиксированная цена билета - 150 рублей. - Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней - При предъявлении документа - пенсионное свидетельство, справка пенсионера, паспорт, свидетельство ветерана труда, удостоверение по инвалидности. - На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Коллективная скидка для детей / М-Синема Акция действует для детских коллективов от 10 человек. - На 10 человек один сопровождающий бесплатно. - Ежедневно, до 16:00, в 1,2,3 залы. - На фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании

Многодетным семьям / М-Синема ​Если у вас 3 ребенка – 20% на каждый билет, если 4-5 детей – 30% на каждый билет. Более 5 детей – фиксированная цена 150 рублей за билет. - При предоставлении документа (паспорт, свидетельство о рождении). Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

С понедельника по среду кино за 150 руб! / Премьер С понедельника по среду кино за 150 руб!