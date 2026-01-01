Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Скидки в кинотеатрах Хабаровска

В данном разделе мы собрали подробную информацию о скидках в кинотеатрах Хабаровска, а также об акциях на билеты и предложения кинотеатров. Выберите свою льготную категорию из списка, чтобы найти наиболее выгодное предложение. Купить билет в кино со скидкой теперь как никогда проще с порталом Киноафиша!
Почетные будни / Гигант

Специальная цена от 100 до 150 руб. действует для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, зрителей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Пожалуйста, для предоставления скидки не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его кассе до оплаты билета. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет: *Пенсионное свидетельство *Справка пенсионера * Пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих *Паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам – от 60 лет, мужчинам - от 65 лет) *Свидетельство ветерана труда *Удостоверение по инвалидности *Удостоверение многодетной семьи.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ Многодетным семьям
Кино за рубль! / Гигант

Для молодых людей в возрасте до 23 лет включительно, все сеансы по средам – 1 рубль за 1 минуту. Стоимость билета зависит от продолжительности фильма, включая трейлеры и ролики, и округляется до десятков в большую сторону. Стоимость билета не может быть дешевле 100 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении паспорта или студенческого билета. На 1 документ = 1 скидка, т.е. один билет со скидкой. На кинофильмы, находящиеся под меморандумом кинокомпаний, условия акции не распространяются, а действует скидка 50 рублей. Администрация кинотеатра может по своему усмотрению отменять скидки или устанавливать фиксированные.

Специальные предложения
Скидка для студентов / М-Синема

Скидка 15% для студентов по будням с понедельника по среду.

Студентам
Социальная цена / М-Синема

Фиксированная цена билета - 150 рублей. - Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней - При предъявлении документа - пенсионное свидетельство, справка пенсионера, паспорт, свидетельство ветерана труда, удостоверение по инвалидности. - На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Коллективная скидка для детей / М-Синема

Акция действует для детских коллективов от 10 человек. - На 10 человек один сопровождающий бесплатно. - Ежедневно, до 16:00, в 1,2,3 залы. - На фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании

Коллективные заявки Детям
Многодетным семьям / М-Синема

​Если у вас 3 ребенка – 20% на каждый билет, если 4-5 детей – 30% на каждый билет. Более 5 детей – фиксированная цена 150 рублей за билет. - При предоставлении документа (паспорт, свидетельство о рождении). Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Многодетным семьям
С понедельника по среду кино за 150 руб! / Премьер

С понедельника по среду кино за 150 руб!

Кино студентам / Премьер

С четверга по пятницу всем студентам при предъявлении действующего студенческого билета действует специальная цена: всего 150 рублей за билет

Студентам
По категориям
По дням недели
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Если не хочется ждать, эти 3 российских сериала уже доступны в Сети полностью: есть и комедия, и криминал
Саурон рядом с ними — мелкая сошка: 3 персонажа во «Властелине колец», которые победили бы Темного Властелина
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
Тест по «Бриллиантовой руке», который пройдут только самые внимательные фанаты советского кино
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
«50 оттенков идиотизма»: американские «Реальные пацаны» круче российских почти во всем – тупость запредельная, но выключить сложно
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше