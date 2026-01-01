Оповещения от Киноафиши
Голливуд

Голливуд

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46
Телефон

+7 (4212) 90-50-50 / бронирование

О кинотеатре

Киноцентр «Нollywood» возглавляет список самых комфортабельных кинотеатров города. В киноцентре два зала: «Синий»  и «Красный» зал, рассчитанные на 82 посадочных места. Небольшие залы создают ощущение домашнего просмотра.

В 2017 году в залах киноцентра произошло обновление кресел. Новые, удобные раскладывающиеся кресла, и диваны  теперь дают возможность смотреть кино даже в горизонтальном положении.  Все кресла  оборудованы столиками, а кресла «Красного» зала еще и кнопкой вызова официанта.  Задние ряды залов  идеально  подходят для влюбленных и располагают к романтическому вечеру.

В 2018 году в «Красном» зале киноцентра была установлена супер современная система 3D и новый германский экран известной в этой области компании «Clarus» . Также, для удобства зрителей были введены в обращение новые виды 3D очков: с насадками для очков,  очки для детей и сверхлегкие очки.

Киноцентр «Нollywood» – это прекрасная возможность провести романтический вечер, отдохнуть всей семьей или просто посмотреть премьеру фильма  с  КОМФОРТОМ!

Кинотеатр «HOLLYWOOD» в Хабаровске — отличное место проведения досуга большой компании, всей семьи и для корпоративного отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Голливуд» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

