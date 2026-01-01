Киноцентр «Нollywood» возглавляет список самых комфортабельных кинотеатров города. В киноцентре два зала: «Синий» и «Красный» зал, рассчитанные на 82 посадочных места. Небольшие залы создают ощущение домашнего просмотра.

В 2017 году в залах киноцентра произошло обновление кресел. Новые, удобные раскладывающиеся кресла, и диваны теперь дают возможность смотреть кино даже в горизонтальном положении. Все кресла оборудованы столиками, а кресла «Красного» зала еще и кнопкой вызова официанта. Задние ряды залов идеально подходят для влюбленных и располагают к романтическому вечеру.

В 2018 году в «Красном» зале киноцентра была установлена супер современная система 3D и новый германский экран известной в этой области компании «Clarus» . Также, для удобства зрителей были введены в обращение новые виды 3D очков: с насадками для очков, очки для детей и сверхлегкие очки.

Киноцентр «Нollywood» – это прекрасная возможность провести романтический вечер, отдохнуть всей семьей или просто посмотреть премьеру фильма с КОМФОРТОМ!

Кинотеатр «HOLLYWOOD» в Хабаровске — отличное место проведения досуга большой компании, всей семьи и для корпоративного отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Голливуд» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.