Оскар

Оскар

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, Восточное ш., 41, БЦ «Золотые башни»
Телефон

+7 (4212) 90-50-50

610-222 / аренда залов

О кинотеатре

Кинотеатр «Оскар» входит в городскую киносеть «Киногигант» и находится в БЦ «Золотые башни». Название кинотеатру дали горожане — был проведен интернет-опрос, и жюри выбрало «Оскар» из более 100 предложений.

В нем имеется два кинозала: Золотой и Серебряный, в каждом 65 комфортных зрительских мест. На последних рядах диванчики для влюбленных — зона «love seat». Для кинопоказов используется инновационное кинооборудование и современные технологии, большие экраны (7,6x3,2 м), качественная акустика и звук. В репертуаре: блокбастеры, фэнтази, семейное кино, триллеры, комедии, детские мультфильмы — как премьерные показы, так и ретроспективы.

В кинотеатре «Оскар» в Хабаровске имеется кинокафе «Оскар», консешн бар, кафе-мороженое «33 пингвина», игровая зона.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Оскар» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Диваны
2 голоса
2 голоса
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
