Кинотеатр «Оскар» входит в городскую киносеть «Киногигант» и находится в БЦ «Золотые башни». Название кинотеатру дали горожане — был проведен интернет-опрос, и жюри выбрало «Оскар» из более 100 предложений.

В нем имеется два кинозала: Золотой и Серебряный, в каждом 65 комфортных зрительских мест. На последних рядах диванчики для влюбленных — зона «love seat». Для кинопоказов используется инновационное кинооборудование и современные технологии, большие экраны (7,6x3,2 м), качественная акустика и звук. В репертуаре: блокбастеры, фэнтази, семейное кино, триллеры, комедии, детские мультфильмы — как премьерные показы, так и ретроспективы.

В кинотеатре «Оскар» в Хабаровске имеется кинокафе «Оскар», консешн бар, кафе-мороженое «33 пингвина», игровая зона.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Оскар» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.