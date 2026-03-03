Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска Кинотеатры Хабаровск

Хабаровск

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Стрельникова, 4
Показать на карте
Телефон

+7(4212) 460-222 / единая справочная

Позвонить
Билеты от 500 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Хабаровск» находится в большом жилом микрорайоне «Северный», был открыт в 2013 году.

Эта современная трехзальная киноплощадка, отвечающая всем требованиям зрителей к комфортности и качеству кинопоказов. Общая вместимость кинотеатра — 540 зрителей. Установлены эргономичные кресла, система климат-контроля, отличная акустика. Используется кинооборудование от лучших мировых брендов, звуковая система «Dolby Surround 5.1», перламутровые экраны «Perlux». Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D. В репертуаре разножанровые новинки и любимая классика российского проката.

В кинотеатре «Хабаровск» в Хабаровске для удобства посетителей в фойе имеется зона отдыха, игровые автоматы, кинобар. Здание кинотеатра выделяется среди серых многоэтажек спального района «Северный» и является для горожан и студенчества домашним кинотеатром и центром отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Хабаровск» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Игровая зона
Диваны
3 голоса
Билеты от 500 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Хабаровск
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
21:45 от 500 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:20 от 500 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
22:10 от 500 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
20:00 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

3 голоса
Фильмы в кинотеатре Хабаровск

Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
21:45 от 500 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:20 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
22:10 от 500 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
