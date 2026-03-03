Кинотеатр «Хабаровск» находится в большом жилом микрорайоне «Северный», был открыт в 2013 году.

Эта современная трехзальная киноплощадка, отвечающая всем требованиям зрителей к комфортности и качеству кинопоказов. Общая вместимость кинотеатра — 540 зрителей. Установлены эргономичные кресла, система климат-контроля, отличная акустика. Используется кинооборудование от лучших мировых брендов, звуковая система «Dolby Surround 5.1», перламутровые экраны «Perlux». Фильмы демонстрируются в популярных форматах 2D и 3D. В репертуаре разножанровые новинки и любимая классика российского проката.

В кинотеатре «Хабаровск» в Хабаровске для удобства посетителей в фойе имеется зона отдыха, игровые автоматы, кинобар. Здание кинотеатра выделяется среди серых многоэтажек спального района «Северный» и является для горожан и студенчества домашним кинотеатром и центром отдыха.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Хабаровск» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.