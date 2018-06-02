Оповещения от Киноафиши
Гигант

Гигант

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 19
Показать на карте
Телефон

+7 (4212) 90-50-50 / бронирование

Позвонить
Билеты от 300 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Гигант» известен хабаровчанам уже более 80 лет — это один из самых крупных киноцентров в России, а для Дальнего Востока является лидером. Расположен в центре города и входит в городскую сеть кинотеатров «Киногигант».

Общая вместительность его кинозалов — 1137 зрителей. Большой зал вмещает 782 зрителя. Кинофильмы транслируются на большом экране с серебряным покрытием, площадь экрана 164 кв. м. — это позволяет осуществлять кинопоказы в 2D и 3D форматах.

Кинотеатр «Гигант» в Хабаровске ежемесячно посещает тысячи зрителей. Здесь действуют льготные условия для детей, студентов, пожилых людей. В репертуаре самые различные фильмы, как современные цифровые, так и пленочные формата 35 мм. Еженедельно стартует несколько кинопремьер.

На 1-м и 2-м этажах расположены кино-бары и гостеприимные кафе, предлагающие несколько видов попкорна, десерты, закуски, пиццу и т.д.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Гигант» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Билеты от 300 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Гигант
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:55 от 300 ₽ ...
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
22:50 от 500 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 2 сеанса
00:35 от 300 ₽ 00:40 от 300 ₽ ...
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть
Сегодня 1 сеанс
20:10 от 500 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Андрей Кондрашов 2 июня 2018, 17:09
Хуже фильма не видел, за 30 лет посещения кинотеатра:

1. Голивуд подобрал актёров с политическими намёками о России.
2. напрочь оскорбил всех… Читать дальше…
Скидки в кинотеатре
Почетные будни

Специальная цена от 100 до 150 руб. действует для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, зрителей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Пожалуйста, для предоставления скидки не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его кассе до оплаты билета. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет: *Пенсионное свидетельство *Справка пенсионера * Пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих *Паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам – от 60 лет, мужчинам - от 65 лет) *Свидетельство ветерана труда *Удостоверение по инвалидности *Удостоверение многодетной семьи.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ Многодетным семьям
Кино за рубль!

Для молодых людей в возрасте до 23 лет включительно, все сеансы по средам – 1 рубль за 1 минуту. Стоимость билета зависит от продолжительности фильма, включая трейлеры и ролики, и округляется до десятков в большую сторону. Стоимость билета не может быть дешевле 100 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении паспорта или студенческого билета. На 1 документ = 1 скидка, т.е. один билет со скидкой. На кинофильмы, находящиеся под меморандумом кинокомпаний, условия акции не распространяются, а действует скидка 50 рублей. Администрация кинотеатра может по своему усмотрению отменять скидки или устанавливать фиксированные.

Специальные предложения
Фотографии
Все фотографии

Фильмы в кинотеатре Гигант

Сегодня 3 Завтра 4 чт 5 пт 6 сб 7 вс 8 ср 25
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:55 от 300 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
22:50 от 500 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
00:35 от 300 ₽ 00:40 от 300 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
