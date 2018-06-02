Кинотеатр «Гигант» известен хабаровчанам уже более 80 лет — это один из самых крупных киноцентров в России, а для Дальнего Востока является лидером. Расположен в центре города и входит в городскую сеть кинотеатров «Киногигант».

Общая вместительность его кинозалов — 1137 зрителей. Большой зал вмещает 782 зрителя. Кинофильмы транслируются на большом экране с серебряным покрытием, площадь экрана 164 кв. м. — это позволяет осуществлять кинопоказы в 2D и 3D форматах.

Кинотеатр «Гигант» в Хабаровске ежемесячно посещает тысячи зрителей. Здесь действуют льготные условия для детей, студентов, пожилых людей. В репертуаре самые различные фильмы, как современные цифровые, так и пленочные формата 35 мм. Еженедельно стартует несколько кинопремьер.

На 1-м и 2-м этажах расположены кино-бары и гостеприимные кафе, предлагающие несколько видов попкорна, десерты, закуски, пиццу и т.д.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Гигант» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.