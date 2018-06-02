Кинотеатр «Гигант» известен хабаровчанам уже более 80 лет — это один из самых крупных киноцентров в России, а для Дальнего Востока является лидером. Расположен в центре города и входит в городскую сеть кинотеатров «Киногигант».
Общая вместительность его кинозалов — 1137 зрителей. Большой зал вмещает 782 зрителя. Кинофильмы транслируются на большом экране с серебряным покрытием, площадь экрана 164 кв. м. — это позволяет осуществлять кинопоказы в 2D и 3D форматах.
Кинотеатр «Гигант» в Хабаровске ежемесячно посещает тысячи зрителей. Здесь действуют льготные условия для детей, студентов, пожилых людей. В репертуаре самые различные фильмы, как современные цифровые, так и пленочные формата 35 мм. Еженедельно стартует несколько кинопремьер.
На 1-м и 2-м этажах расположены кино-бары и гостеприимные кафе, предлагающие несколько видов попкорна, десерты, закуски, пиццу и т.д.
На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Гигант» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.
Специальная цена от 100 до 150 руб. действует для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, зрителей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Пожалуйста, для предоставления скидки не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его кассе до оплаты билета. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет: *Пенсионное свидетельство *Справка пенсионера * Пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих *Паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам – от 60 лет, мужчинам - от 65 лет) *Свидетельство ветерана труда *Удостоверение по инвалидности *Удостоверение многодетной семьи.
Для молодых людей в возрасте до 23 лет включительно, все сеансы по средам – 1 рубль за 1 минуту. Стоимость билета зависит от продолжительности фильма, включая трейлеры и ролики, и округляется до десятков в большую сторону. Стоимость билета не может быть дешевле 100 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении паспорта или студенческого билета. На 1 документ = 1 скидка, т.е. один билет со скидкой. На кинофильмы, находящиеся под меморандумом кинокомпаний, условия акции не распространяются, а действует скидка 50 рублей. Администрация кинотеатра может по своему усмотрению отменять скидки или устанавливать фиксированные.
