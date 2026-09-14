Весь сентябрь сухие ветки в лесу собираю охапками и тащу на дачу: это бесплатное добро у меня на вес золота

Чем дешевое сливочное масло из «Светофора» отличается от такого же в других магазинах: «выпечка любая получается»

Стиралка больше не скачет как угорелая при отжиме: помогла обычная пластиковая бутылка (теперь стоит как вкопанная)

5 крепких российских детективов 2026 года с рейтингом до 7,8 — вот что посмотреть, если всё уже надоело

Серсея, Оленна, испытание поединком и сардаукары: «Трудно быть богом» взял лучшее у «Игры престолов» и «Дюны» — нашел целых 8 примеров

15 фильмов 2026 года на любой вкус в хорошем качестве — если снова открыли онлайн-кинотеатр и не знаете, что смотреть

«У тебя там не закрытый перелом, а сложный тест!»: вспомните 6 культовых фильмов СССР по диагнозу врачей

Этот актер — магнит для зрителей: фильмы с ним собрали $15,5+ млрд и это не предел

«А как же Васильев!?»: на НТВ назвали дату — 8 сезон «Невского» выйдет в сентябре, но зрители в шоке из-за Семёнова

«Вот уж и осень, скоро тесты пойдут»: вспомните, из каких фильмов СССР 5 цитат про золотое время года