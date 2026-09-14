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М-Синема

Хабаровск
Адрес
Хабаровск, Ленинградская улица, д. 28(И)
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Телефон

+7 (4212) 381-381

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Билеты от 350 ₽
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О кинотеатре

Кинотеатр "М-Синема" находится по адресу  ул. Ленинградская, д. 28(И) в ТЦ "Максимолл".

Это современный четырехзальный кинотеатр с креслами повышенной комфортности и баром самообслуживания.

Бар
Диваны
Парковка
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре М-Синема
Бегущая
Бегущая
Сегодня 1 сеанс
11:00 от 700 ₽ ...
Восставший
Восставший
Сегодня 1 сеанс
21:25 от 550 ₽ ...
Край чудес
Край чудес
Сегодня 3 сеанса
10:50 от 350 ₽ 12:15 от 400 ₽ 14:00 от 450 ₽ ...
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
Сегодня 1 сеанс
10:40 от 350 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

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Скидки в кинотеатре
Скидка для студентов

Скидка 15% для студентов по будням с понедельника по среду.

Студентам
Социальная цена

Фиксированная цена билета - 150 рублей. - Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней - При предъявлении документа - пенсионное свидетельство, справка пенсионера, паспорт, свидетельство ветерана труда, удостоверение по инвалидности. - На одно пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана боевых действий по специальной цене можно приобрести 1 (один) билет. На одно удостоверение ветерана ВОВ и по инвалидности - не более 2 (двух) билетов. Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ
Коллективная скидка для детей

Акция действует для детских коллективов от 10 человек. - На 10 человек один сопровождающий бесплатно. - Ежедневно, до 16:00, в 1,2,3 залы. - На фильмы с возрастным ограничением 0+, 6+, 12+ Указанная скидка может быть запрещена на конкретный фильм по требованию кинопрокатной компании

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Фильмы в кинотеатре М-Синема

Завтра 15 ср 16 чт 17 чт 24
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Бегущая
Бегущая боевик, триллер 2026, США
2D
11:00 от 700 ₽
Восставший
Восставший боевик, драма, исторический 2026, Германия
2D
21:25 от 550 ₽
Край чудес
Край чудес анимация 2026, Россия
2D
10:50 от 350 ₽ 12:15 от 400 ₽ 14:00 от 450 ₽
Полное расписание и билеты
Хитрый койот
Хитрый койот
2026, США, боевик, приключения, анимация
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Охота на императора
Охота на императора
2026, Россия, исторический
Край чудес
Край чудес
2026, Россия, анимация
Между нами, девочками
Между нами, девочками
2026, Россия, комедия
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Надежда
Надежда
2026, Южная Корея, боевик, ужасы, детектив
Восставший
Восставший
2026, Германия, боевик, драма, исторический
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
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