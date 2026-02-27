Кинотеатр FourRoom в Хабаровске находится в современном торгово-развлекательном центре «Большая Медведица» — это позволяет увлекательно провести свой досуг и сделать нужные покупки.

FourRoom — это уникальная киноплощадка с 4-мя небольшими уютными кинозалами с общей вместимостью 188 зрителей. Большой зал рассчитан на 67 мест, а самый малый — на 37 мест — это дает возможность посмотреть фильм в атмосфере закрытого показа.

Кинотеатр оборудован передовой цифровой кинотехникой, звуковой системой «Dolby Surround 5.1, перламутровыми экранами Perlux; установлена система климат-контроля, эргономичные кресла. Демонстрация фильмов проходит в форматах в 2D и 3D.

В репертуаре кинотеатра FourRoom — мировые премьеры, блокбастеры, семейное и молодежное кино, арт-хаус, анимация. В кино-баре, расположенном в фойе, большой выбор разнообразных напитков, десертов и попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр FourRoom онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.