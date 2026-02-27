Оповещения от Киноафиши
Кинотеатры FourRoom

FourRoom

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 91, ТРЦ «Большая Медведица»
Телефон

+7 (4212) 460-222 / единая справочная

Билеты от 400 ₽
ТРК
Расположен в ТРЦ «Большая Медведица»

О кинотеатре

Кинотеатр FourRoom в Хабаровске находится в современном торгово-развлекательном центре «Большая Медведица» — это позволяет увлекательно провести свой досуг и сделать нужные покупки.

FourRoom — это уникальная киноплощадка с 4-мя небольшими уютными кинозалами с общей вместимостью 188 зрителей. Большой зал рассчитан на 67 мест, а самый малый — на 37 мест — это дает возможность посмотреть фильм в атмосфере закрытого показа.

Кинотеатр оборудован передовой цифровой кинотехникой, звуковой системой «Dolby Surround 5.1, перламутровыми экранами Perlux; установлена система климат-контроля, эргономичные кресла. Демонстрация фильмов проходит в форматах в 2D и 3D.

В репертуаре кинотеатра FourRoom — мировые премьеры, блокбастеры, семейное и молодежное кино, арт-хаус, анимация. В кино-баре, расположенном в фойе, большой выбор разнообразных напитков, десертов и попкорна.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр FourRoom онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Диваны
Парковка
Расписание сеансов в кинотеатре FourRoom
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
22:55 от 450 ₽ ...
Гигант
Гигант
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 450 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 1 сеанс
22:25 от 450 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
20:35 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
3 голоса
Фильмы в кинотеатре FourRoom

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
22:55 от 450 ₽
Гигант
Гигант драма, спорт 2025, США
2D
20:45 от 450 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
22:25 от 450 ₽
