Синема 9

Синема 9

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
Показать на карте
Телефон

+7 (905) 182-83-83

Позвонить
Билеты от 490 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» — уникальный 9-зальный мультиплекс IMAX рассчитанный на более чем 1000 посадочных мест. Располагается на 3 этаже крупнейшего в Хабаровске торгового центра 𝐁𝐫𝐨𝐬𝐤𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐥.

«𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» — наполнен современными решениями и новыми технологиями. Это первый IMAX кинотеатр с невероятным качеством картинки и звука.

Для зрителей «𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» открыт бар самообслуживания формата u-choose, с широким ассортиментом закусок и охлажденных напитков. Удобно упакованные продукты можно взять в зал, а ускорить процесс покупки помогут специальные кассы и терминалы продажи.

Приходите в «𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» и окунитесь в удивительный мир кино!

Бар
Расположен в ТЦ
Есть сканнер билетов
VIP
Парковка
8 голосов
Билеты от 490 ₽
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Синема 9
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
Сегодня 1 сеанс
22:30 от 640 ₽ ...
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла
Сегодня 1 сеанс
23:30 от 520 ₽ ...
Горничная
Горничная
Сегодня 2 сеанса
20:35 от 490 ₽ 23:10 от 490 ₽ ...
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 520 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

User 27 декабря 2021, 09:02
Невозможно купить билеты онлайн
8 голосов
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
2D
22:30 от 640 ₽
Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:30 от 520 ₽
Горничная
Горничная триллер 2025, США
2D
20:35 от 490 ₽ 23:10 от 490 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
