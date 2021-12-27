Кинотеатр «𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» — уникальный 9-зальный мультиплекс IMAX рассчитанный на более чем 1000 посадочных мест. Располагается на 3 этаже крупнейшего в Хабаровске торгового центра 𝐁𝐫𝐨𝐬𝐤𝐨 𝐌𝐚𝐥𝐥.



«𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» — наполнен современными решениями и новыми технологиями. Это первый IMAX кинотеатр с невероятным качеством картинки и звука.



Для зрителей «𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» открыт бар самообслуживания формата u-choose, с широким ассортиментом закусок и охлажденных напитков. Удобно упакованные продукты можно взять в зал, а ускорить процесс покупки помогут специальные кассы и терминалы продажи.



Приходите в «𝐂𝐢𝐧𝐞𝐦𝐚 𝟗» и окунитесь в удивительный мир кино!