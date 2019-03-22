Кинотеатр «Совкино» — это старейшая киноплощадка Дальнего Востока. Здание было построено в 1905 году, изначально здесь был доходный дом Зиндау. В 1910 году был создан кинотеатр «Гранд-Иллюзион», который в 1925 году получил название «Совкино».

Сегодня это кинотеатр с четырьмя комфортными залами с общей вместимостью 495 зрителей. Залы называются: «Гранд-иллюзион», «Мираж», «Молодежный», «Юбилейный». Репертуар кинотеатра разнообразен и привлекает любую аудиторию. Здесь проходят премьерные показы, ретроспективы классического кино, арт-хаус, кинофестивали.

Кинотеатр «Совкино» в Хабаровске оборудован современной кинотехникой, обеспечивающей качественное изображение и звук. Имеется кинобар, где можно заказать прохладительные напитки, десерты, чипсы, вкусный попкорн.

Уникальной особенностью данного кинотеатра является реализованная система тифлокомментирования и субтитрирования. Люди с ограниченными возможностями здоровья могут слышать комментарии через индивидуальные гарнитуры. Подготовкой тифлокомментирования занимается специалист краевой специализированной библиотеки для слабовидящих.

Более того, в настоящее время ведутся работы по внедрению системы сурдоперевода. Представители кинотеатра говорят, что все фильмы в данных форматах будут показываться по заявкам специализированных организаций совершенно бесплатно.