Кинотеатр «Фабрика Грез» в Хабаровске находится в Железнодорожном районе города в ТРЦ «Магазины радости».

Это современная киноплощадка, имеющая три комфортабельных кинозала с общей вместимостью 375 зрителей. В залах имеются стандартные места с удобными креслами, на последних рядах места для влюбленных — love seat, а также VIP-места на 2 или 4 зрителя.

Кинотеатр оснащен современным оборудованием, используется система DOLBY 3D DIGITAL, которая обеспечивает отличнейшее качество 3-х мерного показа, большие экраны имеют специальное покрытие. Репертуар фильмов разнообразный.

В фойе кинотеатра «Фабрика Грез» находится кинобар с большим выбором попкорна, сладостей, напитков, а также игровая зона, включающая в себя свыше сорока симуляторов и игровых автоматов для посетителей разных возрастов.