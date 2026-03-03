Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Хабаровска Кинотеатры Фабрика грез

Фабрика грез

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 44, ТРЦ «Магазины радости»
Показать на карте
Телефон

+7(4212) 41-88-88 / бронирование

Позвонить
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Магазины радости»

О кинотеатре

Кинотеатр «Фабрика Грез» в Хабаровске находится в Железнодорожном районе города в ТРЦ «Магазины радости».

Это современная киноплощадка, имеющая три комфортабельных кинозала с общей вместимостью 375 зрителей. В залах имеются стандартные места с удобными креслами, на последних рядах места для влюбленных — love seat, а также VIP-места на 2 или 4 зрителя.

Кинотеатр оснащен современным оборудованием, используется система DOLBY 3D DIGITAL, которая обеспечивает отличнейшее качество 3-х мерного показа, большие экраны имеют специальное покрытие. Репертуар фильмов разнообразный.

В фойе кинотеатра «Фабрика Грез» находится кинобар с большим выбором попкорна, сладостей, напитков, а также игровая зона, включающая в себя свыше сорока симуляторов и игровых автоматов для посетителей разных возрастов.

Бар
Расположен в ТЦ
Игровая зона
Диваны
Парковка
мало голосов Оцените
0 голосов
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Фабрика грез
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
Сегодня 1 сеанс
21:20 от 500 ₽ ...
Цинга
Цинга
Сегодня 1 сеанс
21:30 от 500 ₽ ...
Человек, который смеется
Человек, который смеется
Сегодня 1 сеанс
21:10 от 500 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
0 голосов
Оцените

Фильмы в кинотеатре Фабрика грез

Сегодня 3 Завтра 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
21:20 от 500 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
21:30 от 500 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
21:10 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
У Netflix много спорных проектов, но эти сериалы — 10/10: включите одну серию и уже не сможете остановиться
На 8 марта — обязательно: что ждать от весенней комедии «Тюльпаны» — смешно уже в первые 10 секунд трейлера
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Японцы посмотрели «Москва слезам не верит»: под конец «Катерина перестала раздражать» – а вот что думают о фильме в целом
Фронтовика с «тупым лицом» не хотели снимать в «В бой идут одни старики»: на площадке довели до сердечного приступа
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше