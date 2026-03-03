Кинотеатр «Дружба» находится на Амурском бульваре в центре Хабаровска вблизи железнодорожного вокзала. Это один из самых посещаемых кинозалов города, который был открыт весной 2008 года после капитальной реконструкции. Внешний исторический вид здания был сохранен, а интерьерный дизайн внутренних помещений в стиле модерн был создан заново.

В кинотеатре «Дружба» в Хабаровске имеется просторный зрительный зал на 208 мест с удобными креслами, расположенными амфитеатром и широкими междурядьями. Для кинопоказов используется передовое кинооборудование, перламутровый экран «Perlux» размером 11,4х4,8 м, звучание «Dolby Surround 5.1». В фойе располагается кино-бар, а на 2 этаже здания имеется кафе. У кинотеатра находится бесплатно охраняемая автостоянка.

