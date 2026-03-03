Оповещения от Киноафиши
Дружба

Дружба

Хабаровск
Адрес
г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,56А
Телефон

+7(4212) 460-222 / единая справочная

Билеты от 450 ₽
О кинотеатре

Кинотеатр «Дружба» находится на Амурском бульваре в центре Хабаровска вблизи железнодорожного вокзала. Это один из самых посещаемых кинозалов города, который был открыт весной 2008 года после капитальной реконструкции. Внешний исторический вид здания был сохранен, а интерьерный дизайн внутренних помещений в стиле модерн был создан заново.

В кинотеатре «Дружба» в Хабаровске имеется просторный зрительный зал на 208 мест с удобными креслами, расположенными амфитеатром и широкими междурядьями. Для кинопоказов используется передовое кинооборудование, перламутровый экран «Perlux» размером 11,4х4,8 м, звучание «Dolby Surround 5.1». В фойе располагается кино-бар, а на 2 этаже здания имеется кафе. У кинотеатра находится бесплатно охраняемая автостоянка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Дружба» онлайн.

Бар
Билеты от 450 ₽
Расписание сеансов в кинотеатре Дружба
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 1 сеанс
22:55 от 450 ₽ ...
Малыш
Малыш
Сегодня 1 сеанс
20:45 от 450 ₽ ...
Отзывы о кинотеатре

Фильмы в кинотеатре Дружба

Сегодня 3 Завтра 4 вс 8
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
22:55 от 450 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
20:45 от 450 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
