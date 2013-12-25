Кинотеатр «Маджестик» в Хабаровске находится на 5 этаже ТЦ «НК Сити» — привлекательное место для семейного отдыха, свиданий, встреч деловых партнеров и друзей.

Это современная 2-х зальная киноплощадка, оснащенная современной звуковой и проекционной техникой, позволяющей транслировать фильмы в 3D по технологии XpanD, звуковое звучание Dolby Digital.

Красный зал (76 мест) и Синий зал (62 места) оборудованы системой климат-контроля и удобными креслами, позволяющими зрителям комфортно отдохнуть во время киносеанса. В репертуаре киноновинки в разных жанрах и любимая классика российского проката.

В фойе кинотеатра «Маджестик» имеется гостеприимное кафе и зал «Драйвер» с различными игровыми автоматами. У торгового центра предусмотрена автопарковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Маджестик» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.