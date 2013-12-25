Оповещения от Киноафиши
Адрес
г. Хабаровск, Карла Маркса, 76
Телефон

+7(4212) 25-12-13 / бронирование

Кинотеатр «Маджестик» в Хабаровске находится на 5 этаже ТЦ «НК Сити» — привлекательное место для семейного отдыха, свиданий, встреч деловых партнеров и друзей.

Это современная 2-х зальная киноплощадка, оснащенная современной звуковой и проекционной техникой, позволяющей транслировать фильмы в 3D по технологии XpanD, звуковое звучание Dolby Digital.

Красный зал (76 мест) и Синий зал (62 места) оборудованы системой климат-контроля и удобными креслами, позволяющими зрителям комфортно отдохнуть во время киносеанса. В репертуаре киноновинки в разных жанрах и любимая классика российского проката.

В фойе кинотеатра «Маджестик» имеется гостеприимное кафе и зал «Драйвер» с различными игровыми автоматами. У торгового центра предусмотрена автопарковка.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Маджестик» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
