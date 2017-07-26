Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Хабаровска Кинотеатры Премьер

Премьер

Хабаровск
Адрес
г.Хабаровск, Большая, 88, ТРЦ «Горизонт»
Показать на карте
Телефон

+7 (924) 101-08-17

Позвонить
Билеты от 450 ₽
В избранное Уже в избранном
ТРК
Расположен в ТРЦ «Пихта»

О кинотеатре

Кинотеатр «Премьер» — этот современный 4-зальный мультиплекс расположен в развлекательной зоне ТРЦ «Горизонт».
Все зрительные залы оснащены передовой проекционной техникой, звуком Dolby Digital, отличной акустикой, большими изогнутыми экранами, эргономичными креслами, системой климат-контроля. Общая вместимость кинозалов — 318 мест. В VIP–зале на 21 место созданы максимально комфортные условия, установлены диваны и кресла с системой «relax».
В репертуаре — лучшие фильмы проката в самых разных жанрах.

Кинотеатр «Премьер» в Хабаровске — это привлекательное место досуга, популярное среди горожан. В просторном фойе имеется лаундж-зона и кино-бар. Рядом с кинотеатром находятся: детская страна «Лимпопо», парк игровых автоматов «TimeZone», заведения фуд-корта.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Премьер» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.

Бар
Расположен в ТЦ
Кафе
VIP
Диваны
мало голосов Оцените
6 голосов
Билеты от 450 ₽
В избранное Уже в избранном
Удобное расписание — показывать кинотеатр наверху в списках
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание сеансов в кинотеатре Премьер
Грозовой перевал
Грозовой перевал
Сегодня 1 сеанс
18:30 от 550 ₽ ...
Гуантанамера
Гуантанамера
Сегодня 2 сеанса
17:15 от 550 ₽ 20:55 от 550 ₽ ...
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
Сегодня 1 сеанс
20:50 от 550 ₽ ...
Кутюр
Кутюр
Сегодня 1 сеанс
21:05 от 800 ₽ ...
Полное расписание и билеты

Отзывы о кинотеатре

permina95 26 июля 2017, 07:24
Замечательный кинотеатр! Всё новенькое, чистое! Персонал вежливый, приветливый, проявляют заботу к клиентам.

Женщина-контролер заходила периодически… Читать дальше…
antoshka_demidov_90 28 июля 2017, 08:48
Полностью согласен с отзывом выше! Шикарный кинотеатр!
Сервис на уровне. Очень нравятся кресла, удобные и комфортные.
Свободного места очень много. И самое главное нет огромной толпы людей
Отзывы Написать отзыв
6 голосов
Оцените
Скидки в кинотеатре
С понедельника по среду кино за 150 руб!

С понедельника по среду кино за 150 руб!

Кино студентам

С четверга по пятницу всем студентам при предъявлении действующего студенческого билета действует специальная цена: всего 150 рублей за билет

Студентам
Все скидки в кинотеатре Скидки во всех кинотеатрах Хабаровска

Фильмы в кинотеатре Премьер

Сегодня 27 Завтра 28 вс 1 пн 2 вт 3 ср 4
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
18:30 от 550 ₽
Гуантанамера
Гуантанамера приключения, боевик 2025, Россия / Куба
2D
17:15 от 550 ₽ 20:55 от 550 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
20:50 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Провал Саурона: что не так с кольцами, которые оказались у гномов из «Властелина колец»
«Настоящая легенда для всего Советского Союза» — так говорят о Батьке Минае: мальчик из «Иди и смотри» вырос и снова отправляется на войну
Намек на смерть Фреда Уизли были, но не заметили: пересмотрела «Гарри Поттера» и все поняла
Всеми забытый хоррор из СССР ошарашил меня сильнее «Вия» – советские критики его разгромили: «Хваленому Голливуду ой как далеко»
Прощайтесь с Брагиным и Шибановым: на НТВ официально объявили, чем заменят «Первый отдел 5»
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
От сумы, да от Фомы: сценарист «Невского» сделал еще 2 крутых детектива с Паламарчуком – №1 о КГБ (и с Брагиным-злодеем!)
Весенние «Елки» с Куценко, Серебряковым и Ералашем из «Слова пацана»: в марте выйдет много фильмов, но «Тюльпаны» — особенные
Первый фильм в истории России, собравший $1 000 000 – зрители в кино шли толпами, критики вопили: «Поглубже закопать!»
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше