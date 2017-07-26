Кинотеатр «Премьер» — этот современный 4-зальный мультиплекс расположен в развлекательной зоне ТРЦ «Горизонт».

Все зрительные залы оснащены передовой проекционной техникой, звуком Dolby Digital, отличной акустикой, большими изогнутыми экранами, эргономичными креслами, системой климат-контроля. Общая вместимость кинозалов — 318 мест. В VIP–зале на 21 место созданы максимально комфортные условия, установлены диваны и кресла с системой «relax».

В репертуаре — лучшие фильмы проката в самых разных жанрах.

Кинотеатр «Премьер» в Хабаровске — это привлекательное место досуга, популярное среди горожан. В просторном фойе имеется лаундж-зона и кино-бар. Рядом с кинотеатром находятся: детская страна «Лимпопо», парк игровых автоматов «TimeZone», заведения фуд-корта.

На сайте Киноафиша можно купить билеты в кинотеатр «Премьер» онлайн. Способы online оплаты билетов — различные. Бронируйте билеты в кино на любой сеанс, не выходя из дома.