Расписание сеансов кинотеатра «Гигант»

Расписание сеансов кинотеатра «Гигант»

Астрал. Амулет зла
Астрал. Амулет зла ужасы, триллер 2025, Австралия
2D
23:55 от 300 ₽
Грозовой перевал
Грозовой перевал драма, мелодрама 2025, США
2D
20:05 от 500 ₽
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди! ужасы, детектив, триллер 2025, Южная Корея
2D
23:05 от 300 ₽
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка 2026, Россия
2D
18:20 от 500 ₽ 00:25 от 300 ₽ 00:55 от 300 ₽
Кто-то должен умереть
Кто-то должен умереть триллер 2025, Россия
2D
20:40 от 500 ₽
Малыш
Малыш военный, драма 2026, Россия
2D
17:35 от 450 ₽ 20:50 от 500 ₽ 21:45 от 500 ₽
Мой дед
Мой дед приключения, семейный 2025, Россия
2D
19:45 от 500 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
18:40 от 500 ₽
Уволить Жору
Уволить Жору комедия, приключения 2026, Россия
2D
00:05 от 300 ₽
Цинга
Цинга мистика, триллер, драма 2025, Россия
2D
22:15 от 500 ₽
Человек, который смеется
Человек, который смеется комедия 2026, Россия
2D
18:10 от 500 ₽ 22:35 от 500 ₽
