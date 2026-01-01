Для молодых людей в возрасте до 23 лет включительно, все сеансы по средам – 1 рубль за 1 минуту. Стоимость билета зависит от продолжительности фильма, включая трейлеры и ролики, и округляется до десятков в большую сторону. Стоимость билета не может быть дешевле 100 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении паспорта или студенческого билета. На 1 документ = 1 скидка, т.е. один билет со скидкой. На кинофильмы, находящиеся под меморандумом кинокомпаний, условия акции не распространяются, а действует скидка 50 рублей. Администрация кинотеатра может по своему усмотрению отменять скидки или устанавливать фиксированные.