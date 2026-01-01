Оповещения от Киноафиши
Скидки и акции в кинотеатре Гигант

Почетные будни

Специальная цена от 100 до 150 руб. действует для пенсионеров, ветеранов ВОВ, ветеранов боевых действий, зрителей с ограниченными возможностями и многодетных семей. Пожалуйста, для предоставления скидки не забудьте взять с собой соответствующий документ и предъявить его кассе до оплаты билета. Документ должен принадлежать лицу, приобретающему билет: *Пенсионное свидетельство *Справка пенсионера * Пенсионное свидетельство сотрудников полиции и военнослужащих *Паспорт (при предъявлении паспорта предоставлять скидку женщинам – от 60 лет, мужчинам - от 65 лет) *Свидетельство ветерана труда *Удостоверение по инвалидности *Удостоверение многодетной семьи.

Пенсионерам Инвалидам Ветеранам ВОВ Многодетным семьям
Кино за рубль!

Для молодых людей в возрасте до 23 лет включительно, все сеансы по средам – 1 рубль за 1 минуту. Стоимость билета зависит от продолжительности фильма, включая трейлеры и ролики, и округляется до десятков в большую сторону. Стоимость билета не может быть дешевле 100 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении паспорта или студенческого билета. На 1 документ = 1 скидка, т.е. один билет со скидкой. На кинофильмы, находящиеся под меморандумом кинокомпаний, условия акции не распространяются, а действует скидка 50 рублей. Администрация кинотеатра может по своему усмотрению отменять скидки или устанавливать фиксированные.

Специальные предложения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
3 самых многообещающих сериала, которые выйдут в марте 2026 года: №1 — новинка от Гая Ричи
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Темнокожая принцесса вместо бегемотихи? Реальная история «Красавицы» мрачнее, чем в кино – Пересильд прочла сценарий и рыдала 2 дня
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
