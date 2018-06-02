Оповещения от Киноафиши
Отзывы о кинотеатре Гигант
Отзывы о кинотеатре Гигант
Андрей Кондрашов
2 июня 2018, 17:09
Оценка
Хуже фильма не видел, за 30 лет посещения кинотеатра:
1. Голивуд подобрал актёров с политическими намёками о России.
2. напрочь оскорбил всех русских женщин намекнув на то, что они все коварные шлюхи (как и Балет "лебединое озеро" так и спец агенты- разници в моральной чистоте нет).
3. Все злодеи своим "лицом"похожи на первое лицо страны.
4. Демонстрирунется половой член мужчины.
5. Пытки в стиле порно-БДСМ.
6. Демонстрируются оргазмы.
7. Зверинная жестокость по отношению к людям.
Фильм- БРЕДЯТИНА мерзкая. Хотите посмотреть порно- этот фильм даже на такой класс не тянет... Мерзота с пендостана.
2 июня 2018, 17:09
0
1
Ответить
