Кинотеатр Гигант (Хабаровск) на карте

Кинотеатр Гигант (Хабаровск) на карте Вся информация о кинотеатре
Все кинотеатры на карте

Кинотеатры рядом

150 метров
Совкино ул. Муравьева-Амурского, 34
5
900 метров
Голливуд ул. Тургенева, 46
5
1.2 км
МКЦ Амурский утес ул. Шевченко, 15
5
1.9 км
Дружба ул. Амурский бульвар,56А
5
1.9 км
Маджестик Карла Маркса, 76
5
2 км
Синема 9 ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
5
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Гуантанамера
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Два, три, призрак, приди!
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
