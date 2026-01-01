Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Хабаровска
Кинотеатры
Гигант
Кинотеатр Гигант (Хабаровск) на карте
Кинотеатр Гигант (Хабаровск) на карте
150
метров
Совкино
ул. Муравьева-Амурского, 34
5
900
метров
Голливуд
ул. Тургенева, 46
5
1.2
км
МКЦ Амурский утес
ул. Шевченко, 15
5
1.9
км
Дружба
ул. Амурский бульвар,56А
5
1.9
км
Маджестик
Карла Маркса, 76
5
2
км
Синема 9
ул. Пионерская, 2б, ТРЦ «Броско-молл»
5
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Король и Шут. Навсегда
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Человек, который смеется
Отзывы
2026, Россия, комедия
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Гуантанамера
Отзывы
2025, Россия / Куба, приключения, боевик
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
«Смешариков» в космос запустит тот самый Лукьянов: новый мультфильм выйдет уже в 2026 году
Когда «Первый отдел» и «Невский» пересмотрены до дыр: 3 незаезженных сериала НТВ с высоким рейтингом
Netflix вытащил из закромов: почему старый фильм «Сопротивление банкира» стоит смотреть в 2026 году
«Смело в топку»: финал «Первого отдела 5» стал для россиян «разочарованием года» – 6 сезон теперь предлагают отменить
Шесть лет НТВ вешали зрителям лапшу на уши, и в спецэпизоде «Первого отдела» это доказали: на Колесникова больно смотреть
Мартовский тест для выросших на кино СССР: вспомните 5/5 фильмов по коту в кадре
«Да я этого гада голыми руками задушу»: какого советского актера презирали фронтовики, но обожали коммунисты
«17 мгновений весны» обожают и сейчас, а вот что значит фамилия Штирлиц – знают не все (на Reddit выяснили)
Пока все смотрели «Невский», этот детектив тихо обогнал его в рейтинге: в нем тоже играет Антон Васильев
Немец посмотрел нашу «Ликвидацию»: молчать не стал – сразу заявил, что «Гоцман обречен»
В реальности Надюха боялась Васю: закадровые страсти «Любови и голубей» поймут только женщины
