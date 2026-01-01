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Скоро в прокате «Холоп 3»
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Ангарск
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Анзорей село, Кабардино-Балкарская Респ.
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Аргудан село, Кабардино-Балкарская Респ.
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Архара, Амурская область
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Багаевская станица, Ростовская область
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Баксан
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Балтийск, Калининградская область
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Бетлица пос., Калужская обл.
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Братск
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Вадинск село, Пензенская область
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Вельск
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Веселый п., Ростовская область
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Весьегонск
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Дебесы село, Республика Удмуртия
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Дзержинск
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Дно
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Добринка пос., Липецкая обл.
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Дульдурга, Забайкальский край
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Залари, Иркутская область
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Залукокоаже, Кабардино-Балкария
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Зверево
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Зимовники пос., Ростовская обл.
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Кижинга село, Республика Бурятия
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Кизилюрт
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Килемары пгт, Республика Марий Эл
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Климово пос., Брянская обл.
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Колпна пгт, Орловская область
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Коноша пгт, Архангельская область
,
Константиновка село, Амурская область
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Красномайский пгт, Тверская область
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Кремёнки, Калужская область
,
Куйбышев
,
Ленинское пгт, Кировская область
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Майский, Кабардино-Балкария
,
Мари-Турек пгт, Республика Марий Эл
,
Мокроус пгт, Саратовская область
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Молчаново село, Томская область
,
Нижняя Тавда село, Тюменская область
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Новый пгт, Удмуртия
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Орлов, Кировская область
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Отрадное, Ленинградская область
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Первомайское село, Алтайский край
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Персиановский, Ростовская область
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Печоры, Псковская область
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Порецкое, Чувашская республика
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Приволжск, Ивановская область
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Родино село, Алтайский край
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Усть-Омчуг пгт, Магаданская область
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Усть-Уда пгт, Иркутская область
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Цаган Аман поселок, Республика Калмыкия
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Юкаменское, Республика Удмуртия
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Кинозал ДК «Малинники»
пер. Малинники, 20
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2026, США, ужасы, фантастика
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