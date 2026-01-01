Оповещения от Киноафиши
Центр Кино: расписание сеансов и цены в Калуге

Кинозал ДК «Малинники» г. Калуга, пер. Малинники, 20
Драники
Драники комедия, семейный 2025, Россия
2D
11:20 от 150 ₽
Спасти бессмертного
Спасти бессмертного военный, фантастика, боевик, драма, исторический 2026, Россия
2D
13:00 от 150 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
2D
15:00 от 180 ₽
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Король и Шут. Навсегда
Король и Шут. Навсегда
2026, Россия, приключения, комедия, драма, фэнтези, музыка
Красавица
Красавица
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Человек, который смеется
Человек, который смеется
2026, Россия, комедия
Малыш
Малыш
2026, Россия, военный, драма
Грозовой перевал
Грозовой перевал
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Цинга
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Драники
Драники
2025, Россия, комедия, семейный
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Мой дед
Мой дед
2025, Россия, приключения, семейный
