Кинозал ДК «Малинники»
Кинотеатры
Кинозал ДК «Малинники»
Кинозал ДК «Малинники»
Калуга
О кинотеатре
Расписание
Карта
Адрес
г. Калуга, пер. Малинники, 20
Показать на карте
Телефон
+7 (4842) 51-46-30
Позвонить
Билеты от 150 ₽
Сеть
Центр Кино
Расписание сеансов
в кинотеатре Кинозал ДК «Малинники»
Драники
Сегодня 1 сеанс
11:00
от 150 ₽
...
Красавица
Сегодня 1 сеанс
16:10
от 180 ₽
...
Сказка о царе Салтане
Сегодня 1 сеанс
12:40
от 150 ₽
...
Спасти бессмертного
Сегодня 1 сеанс
18:10
от 200 ₽
...
Сегодня
от 150 ₽
Завтра
от 200 ₽
1 марта
от 200 ₽
3 марта
от 150 ₽
4 марта
от 150 ₽
Фильмы в кинотеатре Кинозал ДК «Малинники»
Сегодня
27
Завтра
28
вс
1
вт
3
ср
4
Драники
комедия, семейный
2025, Россия
2D
11:00
от 150 ₽
Красавица
драма, военный, приключения, исторический
2026, Россия
2D
16:10
от 180 ₽
Сказка о царе Салтане
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
2D
12:40
от 150 ₽
Наполовину «Интерстеллар», наполовину детектив: недооцененный Sci-Fi из СССР в 2026 году помнят разве что пенсионеры
