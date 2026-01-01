Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2»
1
Киноафиша Ангарска
Сети кинотеатров
Центр Кино
Сеть кинотеатров Центр Кино в Ангарске
Ангарск
О сети
Карта
Расписание
О сети
Сеть кинотеатров «Центр кино»
В других городах
Анзорей село, Кабардино-Балкарская Респ.
,
Аргудан село, Кабардино-Балкарская Респ.
,
Архара, Амурская область
,
Багаевская станица, Ростовская область
,
Баксан
,
Балтийск, Калининградская область
,
Белая Холуница
,
Бетлица пос., Калужская обл.
,
Болотное, Новосибирская область
,
Большие Березники, Республика Мордовия
,
Братск
,
Вадинск село, Пензенская область
,
Вельск
,
Веселый п., Ростовская область
,
Весьегонск
,
Городище
,
Дебесы село, Республика Удмуртия
,
Дзержинск
,
Дно
,
Добринка пос., Липецкая обл.
,
Дульдурга, Забайкальский край
,
Залари, Иркутская область
,
Залукокоаже, Кабардино-Балкария
,
Зверево
,
Зимовники пос., Ростовская обл.
,
Иловля р.п., Вологодская область
,
Кадошкино рп, Республика Мордовия
,
Калининград
,
Калуга
,
Каменск пгт, Республика Бурятия
,
Камышин
,
Карагач село, Кабардино-Балкария
,
Керчь
,
Кижинга село, Республика Бурятия
,
Кизилюрт
,
Килемары пгт, Республика Марий Эл
,
Климово пос., Брянская обл.
,
Колпна пгт, Орловская область
,
Коноша пгт, Архангельская область
,
Константиновка село, Амурская область
,
Красномайский пгт, Тверская область
,
Кремёнки, Калужская область
,
Куйбышев
,
Ленинское пгт, Кировская область
,
Майский, Кабардино-Балкария
,
Мари-Турек пгт, Республика Марий Эл
,
Мокроус пгт, Саратовская область
,
Молчаново село, Томская область
,
Нижняя Тавда село, Тюменская область
,
Новый пгт, Удмуртия
,
Орлов, Кировская область
,
Отрадное, Ленинградская область
,
Первомайское село, Алтайский край
,
Персиановский, Ростовская область
,
Печоры, Псковская область
,
Порецкое, Чувашская республика
,
Приволжск, Ивановская область
,
Родино село, Алтайский край
,
Ростовская обл., станица Вешенская
,
Рудня, Волгоградская область
,
Самарская обл., п.г.т. Безенчук
,
Саранск
,
Сарапул
,
Селты село, Республика Удмуртия
,
Скопин
,
Стародуб, Брянская область
,
Стодолище, Смоленская область
,
Сусуман, Магаданская область
,
Тамбовская область, р.п. Дмитриевка
,
Таруса
,
Тацинская станица, Ростовская область
,
Теньгушево село, Республика Мордовия
,
Туапсе
,
Ульяновск, пос. Ишеевка
,
Урмары пгт, Чувашская республика
,
Усть-Омчуг пгт, Магаданская область
,
Усть-Уда пгт, Иркутская область
,
Цаган Аман поселок, Республика Калмыкия
,
Чаплыгин
,
Шолоховский пгп, Ростовская область
,
Юкаменское, Республика Удмуртия
,
Ярково село, Тюменская обл.
Кинотеатры
ДК Энергетик
ДК "Энергетик" мкр-н Китой, ул. Трактовая, д. 34А
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Драники
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Легенды
Отзывы
2026, Франция, боевик, приключения, анимация
Красавица
Отзывы
2026, Россия, драма, военный, приключения, исторический
Малыш
Отзывы
2026, Россия, военный, драма
Два, три, призрак, приди!
Отзывы
2025, Южная Корея, ужасы, детектив, триллер
Кутюр
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Цинга
Отзывы
2025, Россия, мистика, триллер, драма
Дополнительное время
Отзывы
2026, Россия, спорт, приключения, семейный
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
