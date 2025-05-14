«Киллербот»: Рецензия Киноафиши

Пока философы бьются над точными трактовками таких сверхсложных понятий, как постгуманизм, постчеловек и трансгуманизм (и тут могла бы прозвучать ироничная языковая игра Виктора Пелевина), простые смертные тихонько возмущаются из-за того, что искусственный интеллект может занять их рабочие места, то есть как минимум лишить средств к существованию или как максимум — смысла жизни. Кинематографистов тоже уже долгие годы волнуют проблемы, связанные с этикой постчеловека — пусть часто это не такие прагматичные вопросы, как замена андроидами рабочей силы, но не менее актуальные.

Многие из таких сюжетов посвящены тому, как искусственный интеллект начинает все больше развиваться и выходить за рамки предписанной программы. В кино можно вспомнить целую галерею таких бунтующих роботов. Например, «Я, робот» — фильм Алекса Пройаса с Уиллом Смитом в главной роли, снятый по мотивам сборника научно-фантастических рассказов Айзека Азимова. Там впервые в истории были сформулированы «Три закона робототехники», согласно которым робот должен следовать приказам человека, защищать его и не может причинять ему вред. Айзеку Азимову — автору литературного первоисточника — интересно было порассуждать о том, какие могут быть причины и последствия, если ИИ научится нарушать эти непреложные законы. «Из машины» Алекса Гарленда продолжает тему революции роботов, показывая хитроумную и соблазнительную машину, способную как изменить к лучшему, так и уничтожить наш мир.

А теперь представьте, что ответы на все эти сложные философские вопросы человек ищет через оптику робота, который при этом саркастично оценивает окружающих людей. Таким получился «Киллербот» — научно-фантастический сериал от Apple TV+ с Александром Скарсгардом в роли того самого ироничного андроида. За комедийное осмысление проблем искусственного интеллекта взялся режиссерский дуэт в лице братьев Криса и Пола Вайцов, известных по комедии «Американский пирог». Вайцы также выступили сценаристами и адаптировали для сериала книжную серию «Дневники Киллербота» Марты Уэллс. Интересно, что Крис Вайц уже обращался к теме ИИ в «Создателе» Гарета Эдвардса, где он выступил соавтором сценария.

Новое шоу представляет собой что-то среднее между «Американским пирогом» с его простыми шутками и «Создателем», где показано контрастное отношением к роботам — от непримиримой войны до гармонии (но, пожалуй, «Киллербот» вышел лучше обоих этих проектов). Сериал возвращает нас к уже почти забытому хронометражу от 20 до 30 минут с интригующими клиффхэнгерами в конце каждого из десяти эпизодов первого сезона.

В высокотехнологичном будущем роботы стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Один из таких — андроид-секьюрити с лицом Скарсгарда — сопровождает космическую экспедицию на опасную планету. Его работа — защищать от внешних угроз местной фауны или конкурирующих отрядов группу странноватых хиппи-ученых, которые должны собирать разные данные о неизведанной земле. Однако клиенты робота пока не догадываются, что он умудрился взломать управляющий модуль и тайно обрел свободу воли.

Чтобы не вызывать подозрений, он неохотно продолжает выполнять опасные задания, про себя возмущаясь, когда «глупые люди» отвлекают его от более важных дел. Прежде всего это просмотр любимого сериала — мыльной оперы в духе «Стартрека» с визуалом, больше напоминающим видеоигру в стиле киберпанк и смешными резкими наездами камеры на персонажей. Андроид оказывается по своей сути интровертом, ненавидит зрительные контакты и мысленно предпочитает называть себя Киллерботом. Однако со временем машина для убийства все больше напоминает людей, а иногда даже превосходит их в человечности и способности к самопожертвованию. Интрига сохраняется до самого конца: какая сторона в нем победит, ведь его фрагментарные воспоминания о предыдущей бойне говорят о том, что он также может быть опасным психом.

В «Киллерботе» прослеживается все наследие фильмов о роботах, начиная чуть ли не с «Метрополиса» Фрица Ланга. Финал напоминает концовки уже упомянутых картин «Я, робот» и «Из машины». Кроме того, персонаж Скарсгарда анализирует данные о людях так же, как Терминатор из культовой франшизы Джеймса Кэмерона. А когда один из героев отсматривает воспоминания Киллербота, это напоминает о картине «После Янга» Когонады. В сериале кино тоже осмысляется само по себе. Эта же тема продолжается в исследовании бинджвотчинга, то есть запойного просмотра телешоу, которым увлечен робот. Сериал внутри сериала учит робота чувствам, выстраиванию отношений, лучшим способам обмана и нейтрализации врагов. В «Киллерботе» к тому же основной нарратив во многом повторяет сюжет мыльной оперы: и там и тут летящие головы и бунт против человека.

Новаторство авторов проявляется в том, что они впервые сделали робота главным героем, чьими глазами мы наблюдаем основные события этой истории. И хотя порой мы оцениваем происходящее, находясь в кругу людей (здесь авторы показали полное diversity), ученые все равно остаются схематичными. Ведь сразу после этого зрителя переносят в голову Киллербота, который вместе с нами наблюдает за другими героями, становясь в надпозицию и постоянно отпуская шуточки о своих клиентах. Скарсгард в этой роли в очередной раз показывает большой комедийный талант. Его язвительный внутренний монолог сочетается с непроницаемым выражением лица и застывшей позой. Внешне Киллербот остается сдержанным в эмоциях, но постепенно учится эмпатии и решает спасать человека не только от физических недугов, но и от панических атак, например.

«Киллербот» вобрал в себя все важные этические вопросы, касающиеся искусственного интеллекта. Что, если робот способен проявлять свободу воли и может нарушать первый закон, то есть убивать людей? Машины могут быть «порабощены» и заслуживают ли они прав? А что, если каждый человек тоже несвободен, ведь мы все порой подчиняемся приказам снаружи и изнутри? Кажется, будто уже в заставке сериала с конвейером, где штампуют роботов, поднимается вопрос о том, насколько этично создавать себе подобных андроидов, обреченных на вечное рабство во имя здоровья и благополучия людей. В связи с этим, по законам жанра, внутреннюю трансформацию проходят и человеческие персонажи. Поначалу группа ученых, которые любят странно мычать в кружке, постоянно повторяют: «Оборудование ничего не значит». Этим они страшно бесят своего куда более умного робота-охранника. Когда один из членов команды подозревает коллегу в романтических чувствах к Киллерботу, то сбивается и вместо it называет его he. Это один из языковых сигналов, намекающих на то, что к машине начинают относиться как к равному.

В то же время все эти проблемы осмысляются в легкой, шутливой форме. «Киллербот» напоминает ситком о потенциальных опасностях технологий и привлекательности телевидения. Неслучайно сам персонаж Скарсгарда говорит: «Я смотрю сериалы не для того, чтобы напомнить себе о том, как обстоят дела на самом деле. Я наблюдаю за ними, чтобы отвлечься, когда вещи в реальном мире вызывают стресс». Так же и с этим шоу. Его глобальная задача — смешить глупым межгалактическим приключением, переключаясь во второй половине на трогательное и эмоциональное повествование. Терапия юмором и слезами — все как мы любим.