Рейтинг фильмов в жанре военный 1979 года

Апокалипсис сегодня 8.0
1 Апокалипсис сегодня Солдат Мартин Шин отправляется в сердце тьмы. Легендарный фильм Фрэнсиса Форда Копполы
боевик, драма, военный 1979, США
На Reddit составили топ лучших фильмов в истории и случился скандал: «То есть нет "Интерстеллара" и "Матрицы", но зато "История игрушек 3"! Нонсенс»
Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»
Эти 3 российских сериала были бы шедеврами, если бы не продолжения: стоит посмотреть хотя бы один сезон
Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам
Устала ждать «Невский 8» – включила этот детектив с Шибановым из «Первого отдела»: минимум чернухи, но как цепляет
«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет
Sci-Fi из СССР уделал «Терминатора 2» и «Космическую Одиссею» Кубрика – даже в США признали: «С ним не сравнится никто»
Юрский не должен был сниматься в «Месте встречи»: сохранил роль только благодаря Высоцкому
Пора прощаться с «Первым отделом» — 6-й сезон не ждите: зрителей НТВ готовят к замене, и это даже не «Невский-8»
Антисоветская клюква от Первого к 9 мая: оваций в фильме с Безруковым достойна только лошадь
Новый хит в духе «Хрустального» и «Трассы»: 17 тысяч россиян замерли в ожидании нового детектива с Акиньшиной
