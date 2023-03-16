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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Индонезия Драма

Рейтинг индонезийских фильмов в жанре драма

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Самые ожидаемые фильмы
263
Аватар 4 17 декабря 2026
211
Аквамен 2 16 марта 2023
209
Аватар 3 19 декабря 2024
172
Джон Уик 4 23 марта 2023
165
Форсаж 10 18 мая 2023
Лучшие фильмы в прокате
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
8.9
Славные парни
8.9
Вокзал для двоих
8.9
Ходячий замок
8.9
Побег из Шоушенка
Топ 1000 лучших фильмов
9.0
Зеленая миля
9.0
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Король Лев
8.9
Аватар 2: Путь воды
8.9
1+1
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