В какой серии сериала «Друзья» снимался Брэд Питт?

Елена Королева 30 ноября 2021 Дата обновления: 30 ноября 2021
Наш ответ:

Брэд Питт появляется в девятой серии восьмого сезона сериала «Друзья» в роли Уилла Колберта – сильно похудевшего школьного друга Росса и Моники, который ненавидит Рэйчел и являлся сооснователем (вместе с Россом) клуба ненависти Рэйчел Грин. За этот эпизод Питт был номинирован на «Эмми» как «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале». Примечательно, что в реальной жизни Энистон и Питт в это время были женаты. После окончания шоу Дженнифер Энистон и Брэд Питт устроили в своем доме званый обед.

Они раздали бутылки с вином, которое продюсер Кевин Брайт хранил с 1994 года, когда вышел первый сезон.

