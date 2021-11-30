В какой серии сериала «Друзья» снимался Брэд Питт?

Брэд Питт появляется в девятой серии восьмого сезона сериала «Друзья» в роли Уилла Колберта – сильно похудевшего школьного друга Росса и Моники, который ненавидит Рэйчел и являлся сооснователем (вместе с Россом) клуба ненависти Рэйчел Грин. За этот эпизод Питт был номинирован на «Эмми» как «Лучший приглашенный актер в комедийном телесериале». Примечательно, что в реальной жизни Энистон и Питт в это время были женаты. После окончания шоу Дженнифер Энистон и Брэд Питт устроили в своем доме званый обед.
Они раздали бутылки с вином, которое продюсер Кевин Брайт хранил с 1994 года, когда вышел первый сезон.
