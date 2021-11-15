Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы В какой деревне снимали сериал «Участок»?

В какой деревне снимали сериал «Участок»?

Задаёт вопрос: Елена Королева
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 15 ноября 2021

Сериал «Участок», действие которого происходит в вымышленной деревне Анисовке, снимался в небольшом селе Похвистнево, расположенном недалеко от города Таруса, в Калужской области. Село было выбрано из-за своих небольших размеров и живописного расположения. Практически все дома попали в кадр, а многие жители. Похвистнево появились в разных эпизодах в качестве массовки. В качестве знака благодарности и уважения местным жителям премьерный показ сериала состоялся в городе Таруса.

Вместе со зрителями премьеру посетила вся съемочная группа, в том числе и актерами, сыгравшие главные роли.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение 1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"? 3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»? 81 комментарий
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда
Покорила СССР в 15 лет: Настенька из «Морозко» исчезла на пике славы — ее судьба оказалась драматичнее сказки
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше