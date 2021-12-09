Меню
В каком городе снят сериал «За счастьем»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Съемки 8-серийного комедийного фильма проходили в подмосковном городе Истра. По сюжету, действие разворачивается в курортном городе, однако создатели фильма во главе с режиссером Ольгой Добровой-Куликовой не стали отправляться в экспедицию на юг. В массовых сценах были задействованы жители городского округа Истра, в летних нарядах они прогуливались рядом с местной школой искусств, изображая отдыхающих. Некоторым из них удалось оказаться в кадре со звездами – исполнительницами главных ролей Анной Ардовой и Анной Хилькевич.

Кстати, Ольга Доброва-Куликова не впервые приезжает в Истру на съемки – в 2018 году она работала здесь над историческим фильмом «Другие».

 

