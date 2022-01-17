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Алёна Коломина
Алёна Коломина
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Алёна Коломина
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Дата рождения
28 марта 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Ворошиловград (Луганск), СССР (Украина)
Рост
166 см
Биография Алёны Коломиной
Родилась 28 марта 1987 года. Ворошиловград, СССР (Луганск, Украина).
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Фильмография Алёны Коломиной
Золотая парочка
детектив, мелодрама
2017, Россия
0.0
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Советский футболист оказывается на крючке у британской журналистки в новом трейлере «Одиннадцати молчаливых мужчин»
В прокате лента появится 17 февраля.
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17 января 2022 12:37
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