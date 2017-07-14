Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивает сериал «Сверхъестественное» на русском?

Кто озвучивает сериал «Сверхъестественное» на русском?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Героев популярного американского сериала «Сверхъестественное», насчитывающего уже 12 сезонов и выходящего в эфир с 2005 года, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в российском эфире):

Джаред Падалеки (Jared Padalecki), Сэм Винчестер - Василий Дахненко, Вадим Прохоров (дубляж ТК Пятница)

Дженсен Эклс (Jensen Ackles), Дин Винчестер - Михаил Тихонов, Сергей Куприянов (дубляж ТК Пятница)

Миша Коллинз (Misha Collins), Кастиэль - Владимир Герасимов (4 сезон), Максим Сергеев (дубляж ТК Пятница)

Марк Шеппард (Mark Sheppard), Кроули - Олег Щербинин, Станислав Концевич (дубляж ТК Пятница)

Джим Бивер (Jim Beaver), Бобби Сингер - Денис Беспалый (1-й и 2-й сезон), Владимир Герасимов (3-й сезон), Дмитрий Филимонов (4-й сезон)

Саманта Смит (Samantha Smith), Мэри Винчестер - Ольга Зубкова

Марк Пеллегрино (Mark Pellegrino), Люцифер - Дмитрий Стрелков (дубляж ТК Пятница)

Осрик Чау (Osric Chau), Кевин - Иван Чабан (дубляж ТК Пятница)

Кертис Армстронг (Curtis Armstrong), Метатрон - Валерий Захарьев (дубляж ТК Пятница)

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Джаред Падалеки
Джаред Падалеки
Jared Padalecki
Марк Пеллегрино
Марк Пеллегрино
Mark Pellegrino
Осрик Чау
Osric Chau
Кертис Армстронг
Дженсен Эклс
Дженсен Эклс
Jensen Ackles
Миша Коллинз
Миша Коллинз
Misha Collins
Василий Дахненко
Сергей Куприянов
Михаил Тихонов
Михаил Тихонов
Владимир Герасимов
Vladimir I. Gerasimov
Марк Шеппард
Марк Шеппард
Mark Sheppard
Джим Бивер
Jim Beaver
Саманта Смит
Samantha Smith
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше