Кто озвучивает сериал «Сверхъестественное» на русском?

Героев популярного американского сериала «Сверхъестественное», насчитывающего уже 12 сезонов и выходящего в эфир с 2005 года, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в российском эфире):
Джаред Падалеки (Jared Padalecki), Сэм Винчестер - Василий Дахненко, Вадим Прохоров (дубляж ТК Пятница)
Дженсен Эклс (Jensen Ackles), Дин Винчестер - Михаил Тихонов, Сергей Куприянов (дубляж ТК Пятница)
Миша Коллинз (Misha Collins), Кастиэль - Владимир Герасимов (4 сезон), Максим Сергеев (дубляж ТК Пятница)
Марк Шеппард (Mark Sheppard), Кроули - Олег Щербинин, Станислав Концевич (дубляж ТК Пятница)
Джим Бивер (Jim Beaver), Бобби Сингер - Денис Беспалый (1-й и 2-й сезон), Владимир Герасимов (3-й сезон), Дмитрий Филимонов (4-й сезон)
Саманта Смит (Samantha Smith), Мэри Винчестер - Ольга Зубкова
Марк Пеллегрино (Mark Pellegrino), Люцифер - Дмитрий Стрелков (дубляж ТК Пятница)
Осрик Чау (Osric Chau), Кевин - Иван Чабан (дубляж ТК Пятница)
Кертис Армстронг (Curtis Armstrong), Метатрон - Валерий Захарьев (дубляж ТК Пятница)
