Кто озвучивает на русском сериал «Шерлок»?

Героев британского сериала «Шерлок», вышедшего в 2009 году и насчитывающего на данный момент 4 сезона, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана на Первом канале)
Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch), Шерлок Холмс - Александр Головчанский
Мартин Фриман (Martin Freeman), Джон Уотсон - Василий Зотов
Уна Стаббс (Una Stubbs), миссис Хадсон - Светлана Старикова
Руперт Грейвз (Rupert Graves), Лестрад - Андрей Симанов (1 сезон), Радик Мухаметзянов
Луиза Брили (Louise Brealey), Молли Хупер - Наталья Грачёва
Марк Гейтисс (Mark Gatiss), Майкрофт Холмс - Валерий Сторожик
Эндрю Скотт (Andrew Scott), Мориарти - Даниил Эльдаров
Аманда Аббингтон (Amanda Abbington), Мэри Уотсон - Елена Шульман
Джонатан Арис (Jonathan Aris), Андерсон - Александр Комлев
Винетт Робинсон (Vinette Robinson), Салли Донован - Мария Овчинникова
