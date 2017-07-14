Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Кто озвучивает на русском сериал «Шерлок»?

Кто озвучивает на русском сериал «Шерлок»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 28 ноября 2024
Наш ответ:

Героев британского сериала «Шерлок», вышедшего в 2009 году и насчитывающего на данный момент 4 сезона, озвучивают следующие артисты (указаны имена актеров, которые озвучили персонажей на русском языке в той версии, что была показана на Первом канале)

Бенедикт Камбербэтч (Benedict Cumberbatch), Шерлок Холмс - Александр Головчанский

Мартин Фриман (Martin Freeman), Джон Уотсон - Василий Зотов

Уна Стаббс (Una Stubbs), миссис Хадсон - Светлана Старикова

Руперт Грейвз (Rupert Graves), Лестрад - Андрей Симанов (1 сезон), Радик Мухаметзянов

Луиза Брили (Louise Brealey), Молли Хупер - Наталья Грачёва

Марк Гейтисс (Mark Gatiss), Майкрофт Холмс - Валерий Сторожик

Эндрю Скотт (Andrew Scott), Мориарти - Даниил Эльдаров

Аманда Аббингтон (Amanda Abbington), Мэри Уотсон - Елена Шульман

Джонатан Арис (Jonathan Aris), Андерсон - Александр Комлев

Винетт Робинсон (Vinette Robinson), Салли Донован - Мария Овчинникова

Теги: озвучка и дубляж
Похожие вопросы
Кто озвучивал «Гарри Поттера» на русском? Кто озвучивал «Энгри бердз в кино» на русском? Кто озвучивал мультфильм Angry Birds на русском? Кто дублировал «Графа Монте Кристо»? Кто озвучивал «Ледниковый период 4» на русском?

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы
Фильм, который Тарантино боготворит, получит сиквел — и дата релиза уже известна: в каст взяли звезду «Аноры»
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше