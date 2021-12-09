Меню
Кто озвучивает Царя в фильме «Конек-Горбунок»?

Елена Королева 9 декабря 2021 Дата обновления: 9 декабря 2021
Наш ответ:

Царя, роль которого в фильме исполнил Михаил Ефремов, озвучил актер, пародист и телеведущий Сергей Бурунов. Для него это не первый опыт дубляжа – Бурунов озвучивал для российского проката героев Леонардо ДиКаприо, Джонни Деппа, Мэттью Макконахи и многих других. Кроме того, голосом Сергея Бурунова говорят герои компьютерных игр The Longest Journey, Lost: Via Domus, «Ведьмак». Напомним, премьера российского фильма по мотивам сказки Петра Ершова состоялась в феврале 2021 года. Создатели адаптировали литературный первоисточник для современного зрителя, сделав сюжет динамичным и захватывающим.

Главные роли в фильме сыграли Антон Шагин, Павел Деревянко, Паулина Андреева.

 

