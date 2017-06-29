Меню
Кто играет роль Вики в сериале «Универ»?
Кто играет роль Вики в сериале «Универ»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
В сериале «Универ», в его новых сериях, роль Вики играет молодая актриса Юлия Франц. Актриса дебютировала в кино в 2010 году, а в «Универ: Новая общага» попала в 2016 году в роли Вики, сестры-двойняшки Ники.
кто играл роль?
