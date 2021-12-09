Где снимали сериал «Хрустальный» 2021 года?

Наш ответ:

В 2021 году на платформе Kion стартовал их оригинальный сериал «Хрустальный», основанный на реальных событиях. Определенно, это самая смелая и мощная новинка этого года: создатели не опасались ни острых тем, ни насилия, и сделали все, чтобы поиграть на нервах зрителей: саспенс в «Хрустальном» создан совсем нешуточный, а закрученный сюжет, построенный на многочисленных флешбеках, держит внимание до самой последней серии. Не последнюю роль сыграла и мрачная атмосфера сериала. Чтобы воссоздать шахтерский городок Хрустальный, съемочная группа направилась в Ростовскую область, в поселение под названием Шахты. Зрителям Варламова это место хорошо известно: по версии блогера, это самый неблагополучный город России, а еще “идеальное место для маньяков”.