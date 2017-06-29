Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Режиссеры Кто режиссер фильма «Властелин Колец: Две крепости»?

Кто режиссер фильма «Властелин Колец: Две крепости»?

Олег Скрынько 29 июня 2017 Дата обновления: 2 декабря 2024
Наш ответ:

Режиссёром фильма «Властелин колец: Две крепости» является Питер Джексон, новозеландский кинематографист, получивший мировую славу благодаря экранизации произведений Д. Р. Р. Толкина. Фильм был снят по одноимённой части трилогии Толкина и является продолжением успешного «Братства кольца». Работы Джексона над этой трилогией стали значимыми в истории кино, собрав миллиарды долларов и получив многочисленные награды.

Питер Джексон родился 31 октября 1961 года в Новой Зеландии. Он не только режиссёр, но и сценарист, продюсер, а также актёр. Свою карьеру Джексон начал с более мелких проектов, однако именно его экранизации произведений Толкина — «Властелин колец» и «Хоббит» — сделали его одним из самых известных и успешных режиссёров в мире. Трилогия «Властелин колец», включающая «Две крепости», получила признание зрителей и критиков, завоевала премии «Оскар» и другие престижные награды, включая «Золотой Глобус» и BAFTA.

Съёмки «Двух крепостей» проходили в Новой Зеландии, и процесс был завершён в 2000 году. Мировая премьера фильма состоялась в 2002 году, и он продолжил успех первого фильма, завоевав ещё больше зрительских симпатий и критических отзывов.

Теги: властелин колец: две крепости

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Властелин Колец: Две крепости
Властелин Колец: Две крепости приключения, фэнтези, драма
2002, США / Новая Зеландия / Германия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
До премьеры «Черного телефона 2» осталось пару недель: Стивен Кинг посмотрел новинку раньше всех и сказал только эту фразу
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше