Взглянул на лица — сразу вспомнил: этот советский фильм — самый узнаваемый, и речь не о комедии Гайдая

Киноленту выдает слишком уж знаменитая семья — ее знают 90% опрошенных.

Советские фильмы до сих пор остаются важной частью нашей культуры — их смотрят, цитируют, пересматривают. И даже те, кто не особо интересуется отечественной классикой, наверняка наслышаны о некоторых картинах.

Оно и понятно: в старых фильмах было немало харизматичных, ярких и узнаваемых персонажей. И у многих особенно крепко в памяти сидят образы героев, связанных узами семьи: шумных, трогательных, порой комичных, но всегда настоящих.

И если среди всего многообразия советского кино выделить именно семейные истории, то один фильм оказался вне конкуренции. Это выяснилось благодаря опросу телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», проведенному в преддверии Дня семьи, любви и верности.

Участникам показали 11 кадров с известными семьями из советских фильмов — нужно было угадать названия лент и, по возможности, вспомнить имена героев.

Так абсолютным лидером стала семья Кузякиных из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Около 90% опрошенных безошибочно узнали этих героев — Василия, Надю, их детей и ту самую голубятню во дворе.

На втором месте — ещё одна работа Меньшова. Семью Тихомировых из фильма «Москва слезам не верит» (Екатерина и ее дочь Александра) узнали 87% участников.

А третье место заняли герои драмы «Родня» Никиты Михалкова. Марию Коновалову, её дочь Нину и внучку Иришку вспомнили 83% респондентов.

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