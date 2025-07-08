Милашка Зои, пройдоха Мира или дьяволенок в обличье Руми? Ответь на 5 вопросов и узнай, кто ты из «Кей-поп-охотниц на демонов»

Твои повадки говорят о тебе больше, чем кажется.

Ты наверняка знаешь, что настоящие K-pop-идолы — это не только про идеальные улыбки и залихватские танцы. Где-то между репетициями, съемками и мировыми турне они… уничтожают демонов. По крайне мере, именно так живут героини «Кей-поп-охотниц на демонов» — девушки из группы HUNTR/X, которые днем сводят с ума фанатов, а ночью — рубят мечами потусторонних тварей, защищая мир от вторжения тьмы.

Но давай начистоту: кто из них ты?

🔮 Руми — загадочная лидерша с демонической кровью, которая всю жизнь прячет «узоры» на коже под рукавами свитеров. Ее голос — ключ к магическому барьеру, но ее сердце разрывается между долгом и собственной природой.

💥 Мира — саркастичная красотка, которая сначала бьет, потом задает вопросы. Ее острый язык опаснее ее меча, но за маской цинизма скрывается девушка, которая ищет место, где сможет наконец чувствовать себя своей.

🍭 Зои — милашка-рэперша, которая одинаково виртуозно «убивает» биты и ломает хребты демонам. Она верит в добро, любит черепашек и… да, иногда слишком старается понравиться всем вокруг.

А теперь — главный вопрос: как бы ты справлялась с такой двойной жизнью? Прятала бы свою истинную сущность, как Руми? Отбивалась бы сарказмом, как Мира? Или заваливала бы всех позитивом, как Зои?

👉 Пройди тест — и узнай, какая охотница скрывается в тебе! (И да, если после этого тебе захочется пересмотреть все клипы HUNTR/X — это не совпадение. Это знак судьбы.)

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