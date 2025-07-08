Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)

«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)

8 июля 2025 17:38
«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)

Этот проект неожиданно хайпанул и продолжает обретать армию поклонников.   

В 2025 году ставки были сделаны. На одной чаше — бессмертный флагман «Ван Пис», вернувшийся с продолжением, и ожидаемая миллионами «Игра в кальмара», чей третий сезон только подлил масла в огонь и заставил людей в Сети спорить с пеной у рта о решении Ки Хуна.

На другой чаще весов — «Монолог фармацевта», аниме, которое долгое время оставалось незаметным. Но результат оказался неожиданным: именно история Маомао стала самым популярным сериалом года в Японии. И не по версии критиков, а по сердцам зрителей, отмечает Fandomwire.

Что же пошло не так у гигантов?

«Ван Пис» не сдал позиций в плане экшена и эмоций: были и слёзы, и новые злодеи, и возросшая сила Луффи. Но зрители устали. Вечное продолжение без финала стало напоминать марафон. Аниме, которое было о свободе, начало душить верных зрителей.

«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)

«Игра в кальмара» сыграла ва-банк: третий сезон стал еще сложнее, мрачнее, но… холоднее. Сон Ки Хун уже не вызывает прежней жалости, а насилие — прежнего шока.

В попытке углубить сюжет сериал потерял темп и зрителя. На фоне трагедий «в масках» человеческая драма Маомао из «Аптекаря» оказалась куда ближе и пронзительнее.

«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)

Аниме, которое превзошло другие хиты

В чём сила «Монолога»? Это история без бессмертных героев и игр на выживание (хотя героине и приходиться спасать других от погибели). Но с настоящими, глубокими травмами.

«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)

Словно Маомао не раскрывает тайны медицины, а препарирует сам королевский двор, вскрывая нарывы на их душах. Темы, от которых морщатся — гендерное и социальное неравенство, психологическое насилие — поданы настолько аккуратно, что диву даешься. Потому то проект и превосходит, казалось бы, главные тайтлы 2025-го.

Это выглядит нелогичным: к финалу «Игры в кальмара» есть вопрос — внимание на сцену с новым вербовщиком. Травки-муравки и прочая аюрведа: терапевт объяснил, чем чревато лечение по методам Маомао из «Монолога фармацевта».

Фото: Кадр из сериала «Игра в кальмара»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон «Самое страшное аниме Netflix»: этот новый тайтл уже обошел «Игру в кальмара», а зрители после просмотра рыдают и теряют сон Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
«Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 «Харизма Сон Джин-у не спасает»: ИИ рассчитал самое переоцененное аниме, и «Поднятие уровня» в списке, но не топ-1 Читать дальше 20 июля 2025
«Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго «Думала, что сейчас усну»: 2 сезон «Кайдзю №8» наконец-то стартовал, и пока у него есть лишь одна проблема — но это ненадолго Читать дальше 20 июля 2025
«Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» «Игру в кальмара» прокатили, «Одни из нас» тащат непонятно за что: объясняем на пальцах, что не так с «Эмми-2025» Читать дальше 20 июля 2025
20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы 20:31 — прибыла Момо Аясэ: в «Магической битве» появилась главная героиня «Дандадана», и эту пасхалку заметили единицы Читать дальше 20 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше