«Ван-Пис» и даже «Игра в кальмара 3» пасут задних: всего один сериал в 2025 обошел их по числу просмотров (и вряд ли кто-то превзойдет его)

В 2025 году ставки были сделаны. На одной чаше — бессмертный флагман «Ван Пис», вернувшийся с продолжением, и ожидаемая миллионами «Игра в кальмара», чей третий сезон только подлил масла в огонь и заставил людей в Сети спорить с пеной у рта о решении Ки Хуна.

На другой чаще весов — «Монолог фармацевта», аниме, которое долгое время оставалось незаметным. Но результат оказался неожиданным: именно история Маомао стала самым популярным сериалом года в Японии. И не по версии критиков, а по сердцам зрителей, отмечает Fandomwire.

Что же пошло не так у гигантов?

«Ван Пис» не сдал позиций в плане экшена и эмоций: были и слёзы, и новые злодеи, и возросшая сила Луффи. Но зрители устали. Вечное продолжение без финала стало напоминать марафон. Аниме, которое было о свободе, начало душить верных зрителей.

«Игра в кальмара» сыграла ва-банк: третий сезон стал еще сложнее, мрачнее, но… холоднее. Сон Ки Хун уже не вызывает прежней жалости, а насилие — прежнего шока.

В попытке углубить сюжет сериал потерял темп и зрителя. На фоне трагедий «в масках» человеческая драма Маомао из «Аптекаря» оказалась куда ближе и пронзительнее.

Аниме, которое превзошло другие хиты

В чём сила «Монолога»? Это история без бессмертных героев и игр на выживание (хотя героине и приходиться спасать других от погибели). Но с настоящими, глубокими травмами.

Словно Маомао не раскрывает тайны медицины, а препарирует сам королевский двор, вскрывая нарывы на их душах. Темы, от которых морщатся — гендерное и социальное неравенство, психологическое насилие — поданы настолько аккуратно, что диву даешься. Потому то проект и превосходит, казалось бы, главные тайтлы 2025-го.

Это выглядит нелогичным: к финалу «Игры в кальмара» есть вопрос — внимание на сцену с новым вербовщиком. Травки-муравки и прочая аюрведа: терапевт объяснил, чем чревато лечение по методам Маомао из «Монолога фармацевта».