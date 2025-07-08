«Он будет неполноценным»: в третьем сезоне «Поднятия уровня» с Джин Ву придется распрощаться

Секрет успеха «Поднятия уровня в одиночку» — в ясной формуле: герой, который растёт, бьётся и побеждает. Но в третьем сезоне эту формулу, похоже, собираются сломать. Джин Ву умрет и не факт, что зрителям понравится тот, кто займет его место.

Прощай, слабейший охотник

Создатели намекают: в новых сериях нас ждёт другой Джин Ву — он больше не человек и почти растерял связь с окружающим миром. Это больше не добрый охотник, а сильнейшая сущность, которая постепенно лишается эмпатии, все человеческое в нем умирает.

Продюсер студии A-1 Pictures Ацуси Канеко в интервью заявил, что если третий сезон будет снят, зрители увидят, что вместе с силой растет и зияющая дыра внутри охотника.

«Он станет самым сильным, но в этом плане он кое-что потеряет. Он будет неполноценным», — сказал Канеко.

Что изменится

Речь не просто о боевых сценах — их будет достаточно. Речь о том, сможет ли зритель продолжать сопереживать персонажу, который теряет связь с людьми, с самим собой. Джин Ву больше не просто парень, получивший силу. Он становится инструментом Системы, исполнителем чужой воли, тем, кто пожертвовал личностью ради миссии

Уже во втором сезоне были первые тревожные сигналы: ледяной эльф Барука назвал Джин Ву «не совсем человеком». Теперь эта линия получит развитие — утрата человечности как сюжетный двигатель. Не исключено, что вместо однозначного героя мы получим нечто трагичное, почти антигероя.

Зачем? Потому что любой силы есть цена. И, похоже, в следующем сезоне ее придется заплатить. Сын Сон Джин Ву в «Поднятии уровня в одиночку» никогда не сможет стать сильнее отца — и в манхве объяснили, почему.