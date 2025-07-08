«Локшин отказался брать русского»: этой роли многие актеры боятся как огня — особенно в «Мастере и Маргарите»

Кинокритик Александр Шпагин рассказал, какое амплуа часто влечет за собой проблемы.

Есть в российском кино одна роль, которую по-настоящему боятся. Причём не из-за сложности материала или высоких ожиданий зрителей. Говорят, она словно притягивает беды: кто-то теряет голос, кто-то тяжело заболевает, кто-то и вовсе отказывается даже примерять костюм.

В то время как на Западе подобные персонажи давно стали частью поп-культуры — пугающей, но притягательной, — у нас к ним относятся с опаской, как к чему-то, с чем лучше не шутить. О роли, которую называют метафизически опасной, мы поговорили с кинокритиком Александром Шпагиным.

«У нас играть Дьявола всегда было нельзя»

В отличие от Запада, где хорроры, демоны и прочая нечисть — это часть привычной культурной среды, в России подобные образы традиционно окружены страхом и табу.

«У нас в культуре традиционно нельзя играть дьявола — это считается опасным. Всегда так было, и в целом, мало что изменилось», — объясняет Шпагин.

Он подчёркивает, что подобные страхи не пусты. Это связано с тем, как устроено наше восприятие зла: не как художественного приёма, а как силы, с которой не стоит заигрывать даже в шутку.

Когда роль оборачивается бедой

Звучит мистически — но за этой ролью действительно тянется цепочка странных совпадений. Нередко в разговоре о проклятиях и несчастьях звучат живые примеры. Александр Шпагин приводит сразу несколько драматических случаев.

«Александр Филипенко сильно заболел после роли Азазелло в "Мастере и Маргарите" (2005). У Варлей были проблемы после роли Панночки в фильме "Вий" (1967).

Валентин Гафт потерял голос на два месяца после съёмок в "Мастере и Маргарите" (2011) в роли Воланда. Киркоров, получив гран‑при за лучшую мужскую роль черта в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2001), вскоре тяжело заболел», — перечисляет кинокритик.

Каждая история по-своему жуткая, и всё вместе это уже не просто суеверие, а почти что актёрское проклятие.

Даже режиссёры стараются не рисковать

Иногда даже самые рациональные профессионалы — режиссёры — чувствуют, что с этой темой лучше быть осторожнее.

«Локшин, когда ставил “Мастера и Маргариту” (2024), отказался брать на роль Воланда российского актёра — позвал немецкого. Наверное, не хотел рисковать жизнью своих соотечественников.

Так что на роль Воланда, Волоса, Люцифера — неважно, под каким именем вводят дьявола — актёры идут неохотно.

И причина не только в страхе перед реакцией публики, а в ощущении, что эта роль по-настоящему что-то запускает», — говорит Шпагин.

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