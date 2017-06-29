Меню
Кто режиссер фильма «Властелин Колец: Две крепости»?
Олег Скрынько 29 июня 2017
Наш ответ: Режиссёром фильма «Властелин колец: Две крепости» является Питер Джексон, новозеландский кинематографист, получивший мировую славу благодаря экранизации произведений Д. Р. Р. Толкина.…
