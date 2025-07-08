Покойный Мэдсен был без ума от сериала «Остаться в живых»: но любимчика Тарантино все сезоны смущал один и тот же момент

Если вы вдруг забыли — у Квентина Тарантино был свой талисман. Звали его Майкл Мэдсен — этакий крутой парень с вечно невыспавшимся лицом, бархатным голосом и глазами человека, который вот-вот вытащит из кармана лезвие. Мистер Блондин из «Бешеных псов», Бадд из «Убить Билла» и просто харизматичный мужчина, который так и не стал мейнстрим-звездой, но навсегда остался любимчиком главного киногика Голливуда.

На днях Мэдсена не стало — и лишь после смерти всплыло старое, пыльное интервью с ним для KinoTV. До этого оно тихонько лежало в столе аж с начала десятых, пока кто-то не решил: ну уж нет, пусть народ знает, что смотрел Майкл, когда не снимался у Тарантино. Оказалось — Мэдсен был без ума от «Остаться в живых».

Тут бы вставить фанфары и лозунг «Мы все там были», но Мэдсен не был бы Мэдсеном, если бы не нашёл, к чему придраться.

«Только не понимаю, если они пропавшие, откуда там всё время новые люди появляются?» —хохотал артист он в том интервью, задавая, кажется, вечный вопрос всех, кто бросал сериал на четвёртом сезоне.

В остальном — никаких художественных сериалов. Мэдсен признаётся, что «достаточно глуп» для этого жанра, хоть и снимался, например, в нескольких эпизодах культового «24 часа». Зато документалка про порнозвёзд или ковбоев — это по его части:

«Раньше были крутые сериалы про ковбоев и настоящих мужчин, основанные на реальных событиях, а сейчас какая-то муть».

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