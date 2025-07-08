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Секс, шпионы, рок-н-ролл: в новом западном сериале Эйдельштейн будет охмурять (и убивать) главную звезду нашумевшего «Еретика»

8 июля 2025 15:59
Секс, шпионы, рок-н-ролл: в новом западном сериале Эйдельштейн будет охмурять (и убивать) главную звезду нашумевшего «Еретика»

Слухи об этом проекте появились еще несколько месяцев назад.

Если вы когда-то залипали на «Мистера и Миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли (и тайно завидовали их шпионскому браку с оружием под подушкой) — приготовьтесь: шпионские супруги возвращаются, но с новым лицом и без глянцевой семейной идиллии. Во втором сезоне сериала «Мистер и Миссис Смит» на Prime Video главные роли отдают Марку Эйдельштейну и Софи Тэтчер — теперь официально.

Для молодого российского актёра прыгнуть из авторского кино вроде «Аноры» прямо в большой студийный западный проект — редкий успех. Ну Софи Тэтчер вы могли заметить по недавнему хоррору «Еретик» с Хью Грантом — у неё такой типаж «хрупкая, но готова перерезать тебе горло». В общем, скучно не будет.

Секс, шпионы, рок-н-ролл: в новом западном сериале Эйдельштейн будет охмурять (и убивать) главную звезду нашумевшего «Еретика»

Что известно про новый сезон? Дональд Гловер и Майя Эрскин, которые играли «супругов по контракту» в первом сезоне, уходят за кулисы — теперь они только продюсируют. Их история была миксом шпионских заданий и реального брачного кризиса: когда миссия — это ваш семейный психолог. Но шоу решило не топтаться на месте — теперь нас ждёт пара с новым бэкграундом и свежей динамикой.

Съёмки переезжают в Лос-Анджелес, и главное, что стиль обещают сохранить: красивые квартиры, погони с дымящимися глушителями и секс под звуки взрывов. Пока сценарий держат в секрете, но очевидно, что авторы хотят ещё глубже копнуть тему: где заканчивается «игра в мужа и жену» и начинается что-то настоящее?

Ранее мы также писали: Зря узнал, что у меня есть огромная семья: 5 фильмов о самых кошмарных родственничках — портят жизнь, калечат и даже хотят убить

Фото: Кадр из фильма «Анора» (2024), «Еретик» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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