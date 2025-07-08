«Категорически забраковали»: советская цензура пыталась запретить Мягкову сняться в «Иронии судьбы» — даже обвинили в алкоголизме

Сегодня 87-й день рождения мог бы отметить Андрей Мягков — человек, без которого невозможно представить новогоднюю «Иронию судьбы». А ведь кастинг в культовый фильм он едва не провалил. Режиссер был всем доволен, а вот советская цензура сказала: «фу!».

Киножурналист Давид Шнейдеров в разговоре с «Киноафишей» напомнил, что Мягков — сложный, закрытый, глубоко чувствующий, интеллигентнейший артист, которому пришлось соперничать с самим Андреем Мироновым за место под солнцем.

«Забавно, что, когда были пробы на фильм “Ирония судьбы” вообще на главную роль кто только не пробовался. Эльдар Александрович очень хотел Андрея Миронова».

Миронов — любимец публики, обаятельный и харизматичный. Но именно это природное обаяние, по словам Шнейдерова, не вязалось с образом скромного и застенчивого Женечки Лукашина. Таким, каким его видел Рязанов. И вот на пробы пришёл Мягков.

Он сам по жизни был человеком принципиально непьющим, и, возможно, именно это и помогло ему блестяще отыграл ключевую сцену, где Лукашин пьян в стельку. Казалось бы, успех! Но не всё так просто.

Когда Рязанов показал этот эпизод Худсовету, реакция была шокирующей:

«Мягкова категорически забраковали. Сказав: “Эльдар Александрович, вы что, нам артиста-алкоголика привели?” Настолько точно Мягков сыграл эту сцену».

Этот парадокс лишь подчёркивает талант Мягкова. Ведь, как говорят в Щукинском училище: «Пьяного может сыграть только трезвый. Пьяный пьяного не сыграет никогда». И артист доказал это перед всей страной.

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