В каком порядке смотреть все части мультфильма «Три богатыря»?

В каком порядке смотреть все части мультфильма «Три богатыря»?

Олег Скрынько 18 ноября 2021 Дата обновления: 5 декабря 2024
Наш ответ:

Рассказываем, в каком порядке смотреть замечательные российские мультфильмы франшизы про Трёх богатырей.

На данный момент все события мультфильмов происходят по порядку выхода этих мультфильмов. Никаких ответвлений от хронологии нет.

Три богатыря в хронологическом порядке

  1. «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004)
  2. «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)
  3. «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007)
  4. «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010)
  5. «Три богатыря на дальних берегах» (2012)
  6. «Три богатыря. Ход конем» (2014)
  7. «Три богатыря и Морской царь» (2016)
  8. «Три богатыря и принцесса Египта» (2017)
  9. «Три богатыря и Наследница престола» (2018)
  10. «Конь Юлий и большие скачки» (2020)
  11. «Три Богатыря и Конь на Троне» (2021)
  12. «Три богатыря и Пуп Земли» (2023)
  13. «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)
  14. «Три богатыря и свет клином» (2025)

Список мультфильмов по порядку с подробным описанием:

  • «Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) - Алеша Попович отправляется в путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную, а заодно сразиться с могучим Тугарином Змеем. В этом фильме раскрывается характер главного героя и его смелость.
  • «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) - Добрыня Никитич, великий богатырь, отправляется на поиски Змея Горыныча, который угрожает миру. Фильм наполнен эпическими сражениями и настоящими подвигами.
  • «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007) - Илья Муромец, известный своим мужеством, сталкивается с Соловьем-разбойником, который наводит страх на округу. В этом фильме акцент сделан на дружбе и отваге.
  • «Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) - Все три богатыря отправляются в путешествие, чтобы спасти Шамаханскую царицу, столкнувшись с различными приключениями и опасностями. Фильм рассказывает о том, как дружба и единство помогают преодолевать трудности.
  • «Три богатыря на дальних берегах» (2012) - Богатыри оказываются в далекой стране, где сталкиваются с новыми врагами и испытаниями. Их дружба и храбрость снова становятся залогом успеха в этом полном приключений сюжете.
  • «Три богатыря. Ход конем» (2014) - В этом фильме герои отправляются в мир шахмат, где им предстоит решать головоломки и сражаться с магией, чтобы спасти королевство от темных сил.
  • «Три богатыря и морской царь» (2017) - Богатыри сталкиваются с Морским царем, который угрожает мирным жителям. Эта история наполнена морскими приключениями и элементами фэнтези.
  • «Три богатыря и принцесса Египта» (2017) - Богатыри отправляются в Египет, чтобы спасти принцессу от злых сил. Фильм сочетает в себе элементы приключения и комедии.
  • «Три богатыря и наследница престола» (2018) - Главные герои защищают наследницу престола от коварных заговорщиков. В этом фильме акцент на политических интригах и преданности друзей.
  • «Конь Юлий и большие скачки» (2020) - Этот фильм рассказывает о приключениях Коня Юлия, который стремится стать чемпионом на скачках. Он полон юмора и забавных ситуаций.
  • «Три богатыря и Конь на троне» (2021) - Сюжет разворачивается вокруг неординарного события: конь Юлий становится царем, и богатырям приходится решать множество проблем, связанных с этой ситуацией.
  • «Три богатыря и Пуп Земли» (2023) - Три богатыря отправляются в путешествие, полное неожиданных открытий. Они сталкиваются с загадочным Пупом Земли, когда Горыныч находит динозавра, а Алеша, Князь и Конь Юлий попадают в другой мир. Их задача — вернуть все на свои места и разгадать тайну Пупа Земли.
  • «Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024) - Алеша, Добрыня и Илья не могут прожить без приключений! Им предстоит вернуть похищенную корону, спасти друзей из волшебного мира и сразиться в умственном поединке. Каждое новое испытание дарит им захватывающие моменты и дружеские узы.

Ожидаемые фильмы:

  • «Три богатыря и свет клином» (2025) - Ожидается, что в этом фильме богатырям предстоит новое великое приключение, полное неожиданных поворотов и испытаний.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Ольга Никифорова
Сергей Сельянов
Сергей Сельянов
Sergey Selyanov
Сергей Маковецкий
Сергей Маковецкий
Sergey Makovetsky

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Три богатыря и Конь на троне
Три богатыря и Конь на троне анимация, детский, приключения, семейный
2021, Россия
6.0
Три богатыря и наследница престола
Три богатыря и наследница престола анимация, приключения, семейный
2018, Россия
6.0
Три богатыря и принцесса Египта
Три богатыря и принцесса Египта анимация, приключения, детский
2017, Россия
6.0
Три богатыря и Морской царь
Три богатыря и Морской царь комедия, анимация, приключения
2016, Россия
5.0
Три богатыря. Ход конем
Три богатыря. Ход конем анимация
2014, Россия
5.0
Три богатыря на дальних берегах
Три богатыря на дальних берегах приключения, анимация, комедия
2012, Россия
5.0
Три богатыря и шамаханская царица
Три богатыря и шамаханская царица сказка, анимация
2010, Россия
7.0
Илья Муромец и Соловей Разбойник
Илья Муромец и Соловей Разбойник приключения, комедия, семейный, анимация
2007, Россия
7.0
Добрыня Никитич и Змей Горыныч
Добрыня Никитич и Змей Горыныч сказка, комедия, анимация, семейный, приключения
2006, Россия
7.0
Алеша Попович и Тугарин Змей
Алеша Попович и Тугарин Змей семейный, сказка, анимация
2004, Россия
7.0
