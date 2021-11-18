В каком порядке смотреть все части мультфильма «Три богатыря»?

Рассказываем, в каком порядке смотреть замечательные российские мультфильмы франшизы про Трёх богатырей.
На данный момент все события мультфильмов происходят по порядку выхода этих мультфильмов. Никаких ответвлений от хронологии нет.
Три богатыря в хронологическом порядке
«Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004)
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)
«Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (2007)
«Три богатыря и Шамаханская царица» (2010)
«Три богатыря на дальних берегах» (2012)
«Три богатыря. Ход конем» (2014)
«Три богатыря и Морской царь» (2016)
«Три богатыря и принцесса Египта» (2017)
«Три богатыря и Наследница престола» (2018)
«Конь Юлий и большие скачки» (2020)
«Три Богатыря и Конь на Троне» (2021)
«Три богатыря и Пуп Земли» (2023)
«Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024)
«Три богатыря и свет клином» (2025)
Список мультфильмов по порядку с подробным описанием:
«Алеша Попович и Тугарин Змей» (2004) - Алеша Попович отправляется в путешествие, чтобы спасти свою возлюбленную, а заодно сразиться с могучим Тугарином Змеем. В этом фильме раскрывается характер главного героя и его смелость.
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006) - Добрыня Никитич, великий богатырь, отправляется на поиски Змея Горыныча, который угрожает миру. Фильм наполнен эпическими сражениями и настоящими подвигами.
«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (2007) - Илья Муромец, известный своим мужеством, сталкивается с Соловьем-разбойником, который наводит страх на округу. В этом фильме акцент сделан на дружбе и отваге.
«Три богатыря и Шамаханская царица» (2010) - Все три богатыря отправляются в путешествие, чтобы спасти Шамаханскую царицу, столкнувшись с различными приключениями и опасностями. Фильм рассказывает о том, как дружба и единство помогают преодолевать трудности.
«Три богатыря на дальних берегах» (2012) - Богатыри оказываются в далекой стране, где сталкиваются с новыми врагами и испытаниями. Их дружба и храбрость снова становятся залогом успеха в этом полном приключений сюжете.
«Три богатыря. Ход конем» (2014) - В этом фильме герои отправляются в мир шахмат, где им предстоит решать головоломки и сражаться с магией, чтобы спасти королевство от темных сил.
«Три богатыря и морской царь» (2017) - Богатыри сталкиваются с Морским царем, который угрожает мирным жителям. Эта история наполнена морскими приключениями и элементами фэнтези.
«Три богатыря и принцесса Египта» (2017) - Богатыри отправляются в Египет, чтобы спасти принцессу от злых сил. Фильм сочетает в себе элементы приключения и комедии.
«Три богатыря и наследница престола» (2018) - Главные герои защищают наследницу престола от коварных заговорщиков. В этом фильме акцент на политических интригах и преданности друзей.
«Конь Юлий и большие скачки» (2020) - Этот фильм рассказывает о приключениях Коня Юлия, который стремится стать чемпионом на скачках. Он полон юмора и забавных ситуаций.
«Три богатыря и Конь на троне» (2021) - Сюжет разворачивается вокруг неординарного события: конь Юлий становится царем, и богатырям приходится решать множество проблем, связанных с этой ситуацией.
«Три богатыря и Пуп Земли» (2023) - Три богатыря отправляются в путешествие, полное неожиданных открытий. Они сталкиваются с загадочным Пупом Земли, когда Горыныч находит динозавра, а Алеша, Князь и Конь Юлий попадают в другой мир. Их задача — вернуть все на свои места и разгадать тайну Пупа Земли.
«Три богатыря. Ни дня без подвига» (2024) - Алеша, Добрыня и Илья не могут прожить без приключений! Им предстоит вернуть похищенную корону, спасти друзей из волшебного мира и сразиться в умственном поединке. Каждое новое испытание дарит им захватывающие моменты и дружеские узы.
Ожидаемые фильмы:
«Три богатыря и свет клином» (2025) - Ожидается, что в этом фильме богатырям предстоит новое великое приключение, полное неожиданных поворотов и испытаний.
