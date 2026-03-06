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Когда выйдет 2 сезон сериала «Менталистка»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 6 марта 2026 Дата обновления ответа: 6 марта 2026

«Менталистка» — российский сериал, в котором сочетаются фэнтези и мелодрама. Премьера состоялась 16 февраля 2026 года на телеканале «ТВ-3».

Когда ждать второй сезон?

На данный момент второй сезон «Менталистки» не анонсирован.

О чем сериал

Полина Михайлова — психолог, которая на первый взгляд кажется обычным специалистом, умеющим замечать тонкие намёки и читать людей. Но у нее есть тайный дар: соприкоснувшись с предметом или человеком, она может просматривать их прошлое. Скрывая свою сверхъестественную способность, Полина решает устроиться на работу в полицию, надеясь найти свою пропавшую сестру. Там она сталкивается с капитаном Игорем Ветровым — холодным и проницательным скептиком, которому чужды иллюзии и чудеса. Постепенно ему становится ясно: без дара Полины невозможно разобраться в запутанных делах, а сама она — не просто необычный человек, а незаменимый напарник.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Менталистка
Менталистка мелодрама, мистика
2026, Россия
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