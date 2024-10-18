Где снимали горы в сериале «Последний богатырь. Наследие»?

Наш ответ:

«Последний богатырь. Наследие» — российский фэнтезийный сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре START 27 сентября 2024 года. Шоу является частью сказочной франшизы «Последний богатырь». Действие разворачивается через два десятка лет после событий, показанных в заключительной части оригинальной кинотрилогии. События имеют место как в волшебной стране Белогорье, так и в современной Москве, куда отправляется одна из дочерей Ивана Муромца.

По сюжету герои сериала вынуждены пробираться через скалы. Эти сцены были отсняты в Приэльбрусье и Сочи. В сериале мы можем видеть — Терскольское и Баксанское ущелья, водопад Девичьи косы, гору Чегет и и перевал Актопрак.

В поисках подходящих мест съёмок режиссёр Антон Маслов проехал весь Северных Кавках.