Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Где снимали горы в сериале «Последний богатырь. Наследие»?

Где снимали горы в сериале «Последний богатырь. Наследие»?

Олег Скрынько 18 октября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Последний богатырь. Наследие» — российский фэнтезийный сериал, премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре START 27 сентября 2024 года. Шоу является частью сказочной франшизы «Последний богатырь». Действие разворачивается через два десятка лет после событий, показанных в заключительной части оригинальной кинотрилогии. События имеют место как в волшебной стране Белогорье, так и в современной Москве, куда отправляется одна из дочерей Ивана Муромца.

Кадр из сериала Последний Богатырь. Наследени на фоне гор

По сюжету герои сериала вынуждены пробираться через скалы. Эти сцены были отсняты в Приэльбрусье и Сочи. В сериале мы можем видеть — Терскольское и Баксанское ущелья, водопад Девичьи косы, гору Чегет и и перевал Актопрак. 

В поисках подходящих мест съёмок режиссёр Антон Маслов проехал весь Северных Кавках.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Последний богатырь. Наследие
Последний богатырь. Наследие фэнтези
2024, Россия
9.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
За дело взялись создатели «Уэнсдэй», и это лучшая новость в мире фэнтези: сериал от Amazon с драконами и магией станет хитом
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Грядущий триллер с Сидни Суини получил первый хвалебный отзыв — фильм лучше, чем книга, по которой он снят
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
У «Дня Шакала» кадровые перестановки прямо во время съемок — но, возможно, это к лучшему
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше